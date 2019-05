União tem nova escalação para jogo contra o XV de Jaú

Com dúvidas e nova formação, o União Barbarense tenta espantar a crise neste sábado, contra o XV de Jaú. O confronto acontece às 16h, no estádio Antonio Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, pela sexta rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão.

Nesta sexta-feira, o técnico Vitor Mosca desmontou o esquema 4-2-3-1 e formou um time com três volantes: Brandão, Luvizeto e Herrero. Novidade entre os titulares, Brandão entrou no lugar do atacante Hernan Ramirez. Na zaga, Mosca também promoveu a entrada de Richard Cesar no lugar de Vinicius Alcântara, que pode desfalcar a equipe por conta de um corte na testa. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal_01.05.2019

“A gente vai começar um pouco mais compactado, um pouco mais se preocupando com o [setor] defensivo, mesmo sabendo que a gente precisa ganhar. A plataforma de jogo fica defensiva, mas, na verdade, a gente consegue desafogar bastante o time e chegar [ao ataque]”, diz o treinador.

Com a saída de Ramirez, Brendon passa a ser o único atacante de ofício. O atleta, que costuma jogar pelos lados, vai atuar centralizado. Ele é o artilheiro do União no torneio, com dois gols.

Nesta sexta, porém, dois jogadores precisaram abandonar o treino coletivo: Herrero, com um desconforto muscular, e Juninho, que levou um pisão no pé. O volante Raphael e o atacante Dandan foram os substitutos.

A pedido de Mosca, o clube vai inscrever na competição o atacante Vitinho, das categorias de base. O alvinegro também tem dois novos atletas em avaliação. Ambos se chamam Lucas. Um joga como meia e foi revelado pela base do Guarani. O outro atua como centroavante e acumula passagem pelo Juventude-RS.

Ainda nesta sexta, a diretoria acertou a contratação do preparador físico Guilherme Buzinari, ex-Rio Branco. Ele substitui Dino Zaparolli, que deixou o União alegando falta de condições de trabalho. O Leão da 13 está em último lugar no Grupo 3.

FICHA TÉCNICA:

UNIÃO BARBARENSE Daniel; Eliandro, Richard Cesar, Wilson Martinez e Moraes; Brandão, Luvizeto, Herrero (Raphael), Juninho (Dandan) e Luis Antonio; Brendon. Técnico: Vitor Mosca.

XV DE JAÚ Rodrigo; Cafu, Michael Douglas, Caicedo e Mateus Vinicius; Carlos Magno, Junior, Danilo e China (Vinicius Fleck); Batalha e Gil. Técnico: Rogério China.

ÁRBITRO: Marcio Mattos dos Santos.

LOCAL: Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, às 16 horas, em Santa Bárbara d’Oeste (SP).