Com dores no joelho, Danilo Avelar desfalca o Corinthians contra o São Paulo

O Corinthians não terá o lateral-esquerdo Danilo Avelar contra o São Paulo, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Morumbi, na capital, pela partida de ida da final do Campeonato Paulista. O jogador está com dores no joelho direito e não conseguiu se recuperar a tempo depois de passar quase toda a semana em tratamento, sem aparecer no gramado, no CT Joaquim Grava.

O único dia que Danilo Avelar não pode fazer o tratamento com os médicos e fisioterapeutas corintianos foi na última sexta-feira, quando teve que viajar até Paranavaí, no interior do Paraná, para o enterro de seu avô. Fora da lista de 23 jogadores relacionados pelo técnico Fábio Carille para o clássico, o lateral-esquerdo será substituído por Carlos Augusto.

De acordo com a assessoria de imprensa do Corinthians, já que o treinamento deste sábado foi fechado aos jornalistas, a atividade foi marcada por um longo trabalho tático comandado por Fábio Carille. O treino visou posicionamento, movimentação e cobranças de faltas defensivas e ofensivas. Paralelamente, outra parte do grupo realizou um treino técnico em espaço reduzido.

Com a ausência de Danilo Avelar e as entradas de Ramiro e Jadson nos lugares de Pedrinho e Sornoza, respectivamente, nos treinamentos da semana, a tendência é que o Corinthians vá a campo com a seguinte escalação titular: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Carlos Augusto; Ralf e Júnior Urso; Ramiro, Jadson e Clayson; Gustavo.

Confira a lista de jogadores relacionados do Corinthians:

Goleiros – Cássio e Walter

Laterais – Carlos Augusto, Fagner e Michel Macedo

Zagueiros – Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique

Volantes – Junior Urso, Ralf, Ramiro, Richard e Thiaguinho

Meias – Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes – Boselli, Clayson, Gustavo e Vagner Love