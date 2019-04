Com dores na região lombar, Diego Alves é dúvida no Flamengo para estreia

Após a derrota por 2 a 1 para a LDU, do Equador, na noite da última quarta-feira, pela Copa Libertadores, o Flamengo desembarcou no Rio com um problema. O goleiro Diego Alves sentiu dores na região lombar no final da partida e virou dúvida para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, no sábado, às 21 horas, no Maracanã.

“Senti um incômodo na lombar, não conseguia fazer os movimentos. Depois de uma viagem de seis horas, é até difícil falar como está. Acredito que seja lombalgia, algo assim. Vou ver com o médico, mas agora é pensar em me recuperar o mais rapidamente possível”, disse o goleiro no Aeroporto do Galeão, no desembarque da delegação do Flamengo.

O goleiro sentiu o problema no fim do segundo tempo e foi substituído por César, que será o titular contra o Cruzeiro caso Diego Alves realmente não tenha condições de jogo.

No treinamento na tarde desta quinta no Ninho do Urubu, apenas os reservas estiveram em campo. Os jogadores que atuaram diante da LDU fizeram trabalhos regenerativos na academia. A definição do time titular para a estreia no Brasileirão sairá durante o treino da sexta.

O mais provável é que o técnico Abel Braga, de olho na sequência difícil da equipe fora de casa – Internacional e São Paulo, pelo Brasileiro, e Peñarol, no Uruguai, pela Libertadores – mescle titulares com reservas e preserve os jogadores mais desgastados fisicamente, com base em informações passadas pelo departamento de fisiologia do clube.