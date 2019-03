Com dois gols, Firmino encerra jejum e Liverpool vence o Burnley de virada

O Liverpool saiu atrás do placar na manhã deste domingo, mas venceu o Burnley por 4 a 2, em casa. O time treinado por Jürgen Klopp chegou a 73 pontos, um a menos do que o Manchester City, que lidera o Campeonato Inglês após 30 rodadas. Roberto Firmino e Sadio Mané marcaram dois gols cada um.

O Liverpool agora volta as atenções para a Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, a partir das 17 horas, o time inglês vai enfrentar o Bayern de Munique, pela partida de volta das oitavas de final do torneio continental, fora de casa. No jogo de ida, os times ficaram no empate por 0 a 0.

O JOGO – O Burnley abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo, com um gol olímpico de Ashley Westwood, apesar dos protestos dos jogadores do Liverpool, que reclamaram de falta cometida em Alisson. Apesar do susto, Firmino, que estava em jejum desde 19 de janeiro, e Mané marcaram ainda na etapa inicial e consumaram a virada.

Firmino fez mais um gol no segundo tempo, aos 21. O Liverpool seguiu pressionando e perdeu uma série de chances, em especial pelos pés de Mohamed Salah, apesar da boa atuação do egípcio. Já nos acréscimos, Johann Berg Gudmundsson diminuiu, mas Mané deu números finais ao jogo minutos depois.

Pelo Campeonato Inglês, o Liverpool volta a campo no próximo domingo, contra o Fulham, fora de casa. O Burnley, que está na 17ª posição, uma acima da zona do rebaixamento, vai receber o Leicester no sábado.