Com dois gols de Igor Gomes, São Paulo abre vantagem contra o Ituano

Foto: Rubens Chiri - saopaulofc.net

O São Paulo saiu em vantagem por uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. Realizando a sua melhor apresentação nesta temporada, o time do técnico interino Vagner Mancini derrotou o Ituano por 2 a 1, neste domingo, no estádio do Morumbi, na capital, pela rodada de ida das quartas de final.

O meia Igor Gomes foi o destaque da partida com dois gols, um em cada tempo. O garoto de 20 anos, revelado nas categorias de base do clube, ainda não havia marcado gols na equipe profissional. Morato diminuiu para o Ituano no final do confronto.

Os dois times voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). O São Paulo avança às semifinais com uma vitória ou um empate. A vaga será decidida nos pênaltis se o Ituano vencer por um gol de diferença, independentemente do placar.

Nos cinco jogos que fez em seu estádio neste Paulistão, o time do técnico Vinicius Bergantin soma quatro vitórias (São Bento, Santos, Mirassol e Guarani) e uma derrota, para o Novorizontino, na primeira rodada.

Essa foi a primeira vitória do São Paulo nesta temporada jogando no Morumbi. Até então, o clube havia atuado duas vezes em seu estádio e acumulado dois empates por 0 a 0: Talleres (Copa Libertadores) e Red Bull Brasil (Paulistão).

São Paulo e Ituano fizeram um primeiro tempo equilibrado, movimentado, com propósitos bem definidos. Foto: Rubens Chiri - saopaulofc.net

O time de Vagner Mancini, mandante, se impôs e procurou o gol desde o início. A equipe do interior optou por uma postura mais defensiva e saídas rápidas no contra-ataque, que deram trabalho ao quarteto defensivo são-paulino.

Conseguindo infiltração com certa frequência na defesa do Ituano, o São Paulo optava ora por tentar chegar ao gol pelo centro, mais congestionado, ora alternava pelas laterais. E foi em uma jogada pela lateral esquerda que o time tricolor chegou ao gol e abriu o placar. Aos 32 minutos, Reinaldo cruzou e encontrou Igor Gomes na área. O jovem, até então discreto na partida, apareceu entre os zagueiros do Ituano e finalizou de primeira, marcando um belo gol, seu primeiro gol como jogador profissional.

Após o gol, o São Paulo pressionou em busca do segundo. O Ituano caiu de produção, encontrou dificuldades em marcar o adversário e não conseguiu mais sair com perigo nos contra-ataques. Aos 42 minutos, Everton Felipe perdeu grande chance de ampliar, depois de receber ótimo passe de Antony e sair sozinho com o goleiro Pegorari, mas finalizou mal.

No segundo tempo, o São Paulo manteve a postura ofensiva e, mesmo em vantagem no placar, recebeu orientação de Vagner Mancini para continuar no ataque em busca do segundo gol. A estratégia deu espaços para o Ituano, que quase empatou aos 4 minutos, depois que Morato acertou um chute no ângulo e obrigou Thiago Volpi a fazer bela defesa.

Aos 15 minutos, o São Paulo se aproveitou de uma falha na saída de bola da zaga do Ituano e ampliou o placar. Everton Felipe recebeu passe de Antony, chutou forte, Pegorari deu rebote e Igor Gomes, novamente, empurrou para as redes.

O São Paulo ainda esteve próximo do terceiro gol, depois que Reinaldo acertou a trave de Pegorari com um chute da entrada da área.

Nos minutos finais, o Ituano diminuiu o placar e voltou a dar esperanças para sua torcida no jogo de volta. Aos 38 minutos, Paulinho Dias cobrou escanteio, Morato apareceu livre na pequena na área e desviou de cabeça, marcando o seu sexto gol neste Paulistão. Ex-jogador do São Paulo entre 2017 e 2018, o atacante optou por uma comemoração discreta contra o ex-clube.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 1 ITUANO

SÃO PAULO – Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Liziero (Léo) e Igor Gomes (Everton); Everton Felipe (Brenner), Antony e Pablo. Técnico: Vagner Mancini (interino).

ITUANO – Pegorari; Jonas, Ricardo Silva, Léo Santos e Peri; Baralhas, Corrêa (Paulinho Dias) e Marcos Serrato (Bassani); Ramon (Gui Mendes), Morato e Martinelli. Técnico: Vinicius Bergantin.

GOLS – Igor Gomes, aos 32 minutos do primeiro tempo; Igor Gomes, aos 15, e Morato, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Antony (São Paulo); Bassani e Morato (Ituano)

ÁRBITRO – José Cláudio Rocha Filho.

RENDA – R$ 511.098,00.

PÚBLICO – 18.573 pessoas.

LOCAL – Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).