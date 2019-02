Com dois de Gustavo, Corinthians empata e evita vexame

O atacante Gustavo salvou o Corinthians de um vexame na estreia na Copa do Brasil, nesta quinta-feira, em Londrina (PR). O atacante fez dois gols no empate por 2 a 2 com o Ferroviário e garantiu a classificação da equipe à próxima fase do torneio. O time avançou por estar melhor colocado no ranking da CBF e, por isso, ter a vantagem de jogar pela igualdade.

O Corinthians jogou mal, cometeu muitas falhas defensivas e voltou a mostrar falta de criatividade. Mesmo jogando “em casa”, com a maioria torcida no Estádio do Café – o time cearense decidiu vender o mando de campo por R$ 450 mil -, a equipe de Fábio Carille acabou pressionada e se agarrou ao empate salvador. A torcida vaiou o time no final. O destaque do Ferroviário foi o atacante Cariús, também autor de dois gols. O próximo rival do Corinthians sairá do confronto entre Avenida e Guarani, na próxima semana, no Rio Grande do Sul. Foto: Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians

Para Carille, a partida foi importante para observar a dupla de ataque formada por Gustavo, o Gustagol, e Vagner Love. O primeiro era a referência na área; o segundo fez sua reestreia no clube com a função de conectar o meio e o ataque, chegar à área para surpreender. A primeira grande chance do jogo nasceu exatamente dessa dobradinha. Após lançamento de Henrique, Gustavo escorou com um autêntico pivô e Vagner Love finalizou por cima. Isso foi aos sete minutos.

Vagner Love mostrou mobilidade, potencial para atuar na armação das jogadas, mas o problema da equipe era a ligação direta. A exemplo do que aconteceu na melhor chance do time, o zagueiro Henrique virou um lançador. Jadson demorou para participar no jogo. Curiosamente, o lateral Danilo Avelar foi um dos jogadores mais festejados pela torcida, desde o anúncio da escalação do time paulista. Foram duas razões: ele é natural de Paranavaí, também no Paraná, e foi o autor do gol no clássico diante do Palmeiras.

O Ferroviário não fez o papel tradicional de time pequeno que se segura para não sofrer uma goleada. Organizado e eficiente na troca de passes, a terceira força do futebol cearense conseguiu abrir o placar. Após boa jogada de Janeudo, um dos bons jogadores do time, Klenisson cabeceou e Cariús aproveitou rebote da bola na trave. Foi o nono gol de Cariús em nove jogos na temporada. Cinco minutos depois, o atacante acertou um voleio que exigiu grande defesa de Cassio, mostrando ser bom jogador.

O gol não assustou o Corinthians e sua grande torcida no Estádio do Café. Não deu tempo de temer uma zebra. Cinco minutos depois, após cobrança de escanteio, o time empatou. O goleiro Gleibson soltou a bola nos pés de Gustavo: 1 a 1.

O Corinthians jogou “em casa” em Londrina, com maioria dos 19 mil pagantes. Isso fez com que a equipe não se abalasse com o gol sofrido. Os dois últimos jogos do time já haviam reunido grande público. Em 2012, na última vez que esteve no Estádio do Café, o Corinthians empatou com o Flamengo em um amistoso, que reuniu 21,3 mil pagantes. Antes, em 2008, 28,8 mil assistiram ao empate com o Marília, então pela Série B do Brasileiro.

No primeiro tempo, a torcida não teve muitos motivos de vibração. O time teve muitas dificuldades para criar jogadas. Sornoza e Jadson continuaram apagados, os laterais avançaram pouco, a dupla Love e Gustavo parou de se entender. Faltou profundidade. Pior: a defesa continuou a se mostrar vulnerável nos ataques do Ferroviário e continuou sofrendo nas jogadas aéreas, a exemplo do que aconteceu no clássico com o Palmeiras.

Os problemas viraram motivo de preocupação quando o Ferroviário fez o segundo gol na etapa final. O roteiro já havia se repetido na partida: movimentação de Cariús dentro da área e falha da zaga corintiana. Ele desviou em um tipo de voleio e recolocou o time cearense em vantagem. Novamente, a equipe paulista conseguiu o empate rapidamente. Gustavo acertou belo chute de perna esquerda e fez 2 a 2.

Mesmo com a igualdade, o Ferroviário continuou a levar perigo. Enercino acertou um chute cruzado perigoso e Cássio salvou. Carille tentou reequilibrar a força ofensiva trocando Vagner Love, cansado, por Pedrinho. Também entraram Mateus Vital e Boselli. O time, no entanto, parecia cansado. Nos minutos finais, não conseguiu mais atacar e sofreu pressão do Ferroviário. O Corinthians se agarrou ao empate para se classificar. Mesmo jogando “em casa” em Londrina.

O time voltará a jogar no domingo, quando vai visitar o Novorizontino, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

FICHA TÉCNICA:

FERROVIÁRIO 2 x 2 CORINTHIANS

FERROVIÁRIO – Gleibson; Gustavo, Luis Fernando, Da Silva e Fernandes (Jean); Mazinho, Leanderson (Emerson Catarino), Enercino (Isaac Prado) e Janeudo; Klenisson e Edson Cariús. Técnico: Marcelo Vilar.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro (Mateus Vital), Sornoza e Jadson; Vagner Love (Pedrinho) e Gustavo (Boselli). Técnico: Fabio Carille.

GOLS – Cariús, aos 14 minutos do primeiro tempo e aos nove minutos do segundo tempo; Gustavo, aos 19 minutos do primeiro tempo e aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS – Mazinho, Luis Fernando e Da Silva.

RENDA – R$ 894.340,00.

PÚBLICO – 19.316 pagantes.

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).