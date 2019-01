Com desfalques, Palmeiras perde e é eliminado pelo Figueirense na Copa São Paulo

O Figueirense segue fazendo estragos com os grandes na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de eliminar o Flamengo na segunda fase, o time catarinense passou para as quartas de final ao vencer o Palmeiras na noite desta terça-feira, por 2 a 1, na Arena Capivari, em Capivari.

A classificação mantém vivo o sonho do Figueirense em repetir o feito de 11 anos atrás, quando conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior sob o comando de Rogério Micale, que viria a se sagrar campeão olímpico pela seleção brasileira nos Jogos do Rio-2016. Nas quartas de final, o time catarinense vai encarar o Guarani.

Já o Palmeiras deu adeus a chance de conquistar pela primeira vez na sua história o título da competição. O time paulista, porém, não contou com sete jogadores que vão defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20.

Apoiado pela torcida, o Palmeiras teve mais posse de bola e criou algumas boas oportunidades, mas quem abriu o placar foi o Figueirense aos 39 minutos do primeiro tempo. João Diogo cobrou falta com força no canto do goleiro, que nada pôde fazer.

O panorama não mudou depois do intervalo e o time catarinense encaminhou a classificação aos 19 minutos em chute rasteiro de Bruno. No entanto, aos 39, a zaga do Figueirense cortou mal cruzamento e Josué diminuiu de cabeça. O Palmeiras ainda esboçou uma pressão e chegou a empatar nos acréscimos, mas o gol foi anulado, por impedimento.

Confira os jogos das oitavas de final:

Rio Preto-SP 0 x 6 Cruzeiro

Botafogo-RJ 0 x 1 Guarani

Mirassol 0 x 3 São Paulo

Palmeiras 1 x 2 Figueirense

Quarta-feira

15h – Atlético-MG x Volta Redonda

17h15 – Grêmio x Osasco Audax-SP

19h30 – Coritiba x Vasco

21h30 – Corinthians x Visão Celeste-RN