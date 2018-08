Com desfalques, Aguirre começa a montar o São Paulo para enfrentar o Fluminense

O meia Everton está com uma contusão na coxa esquerda, vem fazendo tratamento intensivo, mas não terá condições de enfrentar o Fluminense no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Por isso, o técnico Diego Aguirre terá de definir o substituto e os treinos nos próximos dias serão fundamentais para ele escolher quem atuará pelo lado esquerdo do ataque do São Paulo.

Uma opção seria colocar o lateral-esquerdo Edimar na linha defensiva e deslocar Reinaldo para o meio e o ataque. Isso já foi feito em outras oportunidades e funcionou. Caso não queira tirar Reinaldo de sua posição, Aguirre poderá colocar Everton Felipe, que chegou recentemente ao clube e atua em uma função parecida a de Everton.

Como o treinador do São Paulo tem outros problemas para resolver no time, como os desfalques dos suspensos Jucilei e Nenê, é possível que ele faça mudanças que se encaixem no todo. Assim, ele não pensaria nas posições isoladamente e tentaria montar uma equipe que fosse competitiva para encarar o Fluminense no Morumbi.

Para o lugar de Jucilei, Hudson e Liziero são os mais cotados e já estão acostumados a exercer a proteção da defesa. Mas no treino de quarta-feira, ambos estiveram ausentes. Hudson, ainda com dores no joelho direito, não tem presença confirmada na partida pelo Campeonato Brasileiro. Já Liziero está à disposição depois de ter ido à Europa para tirar seu passaporte italiano.

Para o lugar de Nenê, Aguirre já utilizou Lucas Fernandes e Shaylon, mas o segundo tem mais chance de ser titular porque quando entrou, foi bem. O São Paulo sabe que a partida é importante, ainda mais para um time que está na liderança do Brasileirão e precisa da vitória para não deixar os rivais encostarem. Para o duelo com o Fluminense, mais de 31 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente.