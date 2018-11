Com delegação inchada, Sport faz duelo direto para escapar do rebaixamento

O técnico Milton Mendes adotou uma estratégia inusitada para a reta final do Campeonato Brasileiro. Com dois jogos consecutivos como visitante, ele inchou a lista de relacionados para a viagem até Chapecó (SC). São 28 jogadores que compõem a delegação para o jogo de seis pontos contra a Chapecoense nesta quinta, às 21 horas, na Arena Condá.

Sem tempo para descansar, o grupo já viaja na sexta-feira para enfrentar o São Paulo no Morumbi na próxima segunda-feira, às 20 horas. Por isso o treinador deixou de fora do grupo apenas os jogadores lesionados e que não teriam condição de jogo.

A única dúvida que viajou com o grupo é o lateral-esquerdo Sander. Ele vem se recuperando de uma entorse no tornozelo esquerdo e ainda depende de reavaliação dos médicos para saber se tem condições de jogo. Se for vetado, Raul Prata deve ser improvisado no setor – ele já jogou três vezes na posição. No restante do time não deve ter mudanças, mantendo a base que perdeu para o Flamengo por 1 a 0 no último final de semana na Ilha do Retiro.

Os dois jogos como visitante podem encerrar o drama ou afundar o Sport ainda mais na zona de rebaixamento. Com 38 pontos, o clube nunca venceu na Arena Condá ou no Morumbi, o que torna a missão ainda mais difícil. Ao término do jogo com a Chapecoense, faltarão apenas dois jogos para o final da temporada.

Rogério, com dores no púbis, Morato, tratando o joelho, Durval, ainda em reforço muscular, Max, com o cotovelo contundido, e Magrão, que fraturou o braço, seguem em Recife. A única exceção na lista de cortados está o lateral esquerdo Evandro, que tem treinado normalmente, mas aparamente está fora dos planos do clube.