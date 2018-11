Com Coutinho e Marcelo machucados, Tite convoca Renato Augusto e Alex Sandro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira duas mudanças na lista inicial divulgada pelo técnico Tite para os amistosos em Londres, na Inglaterra, contra Uruguai, nesta sexta, e Camarões, no próximo dia 20. O lateral-esquerdo Alex Sandro, da Juventus, e o meia Renato Augusto, do Beijing Guoan (China) se apresentarão à comissão técnica substituindo Marcelo, do Real Madrid, e Philippe Coutinho, do Barcelona, que estão machucados.

Marcelo deixou o clássico contra o Barcelona, no último dia 28, com uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Optou-se por aguardar a sua recuperação durante a semana, mas o lateral-esquerdo nem entrou nem campo pelo seu time no último domingo contra o Celta, em Vigo, pelo Campeonato Espanhol. Como não recuperou por completo as suas condições físicas e clínicas, de acordo com a comissão técnica, foi substituído por Alex Sandro.

No caso de Philippe Coutinho, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, recebeu o diagnóstico feito pelo Barcelona de lesão muscular na coxa esquerda. Assim, em um contato de Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF, o Beijing Guoan liberou Renato Augusto para os jogos do Brasil na Inglaterra.

A equipe dirigida por Tite inicia nesta segunda-feira a semana de treinos no CT do Arsenal, em Londres. Os jogadores estão se apresentando ao técnico em um hotel distante 40 km do centro da capital inglesa e farão o primeiro treinamento na tarde desta segunda.

Nesta sexta-feira, às 18 horas (de Brasília), a seleção brasileira enfrentará o Uruguai no Emirates Stadium, estádio que pertence ao Arsenal. No dia 20 contra Camarões, às 17h30, o local do jogo será o pequeno MK Stadium, de propriedade do Milton Keynes Dons, time da quarta divisão inglesa.