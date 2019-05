Com contrato no fim, Lucas Silva revela conversa com Mano para seguir no Cruzeiro

O volante Lucas Silva revelou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, que teve uma conversa com o técnico Mano Menezes na qual avisou ao treinador que pretende continuar vestindo a camisa do Cruzeiro no segundo semestre deste ano. O jogador, que pertence ao Real Madrid, está com contrato de empréstimo por vencer no final de junho, mas deixou claro que não pretende retornar ao clube espanhol em 2019.

Ao ser questionado sobre a sua situação, o atleta informou: “Ainda de fato ainda não tive nenhuma reunião pra definir, apenas uma rápida conversa com o Mano, na qual falamos de diversos assuntos, entre eles o de perspectivas futuras. E ele me perguntou qual era o meu desejo. Disse a ele que eu quero permanecer, e ele me disse que não quer perder nenhum jogador de qualidade. Então, entre outros assuntos, esse foi o que posso mais destacar. Ele disse que iria passar para a diretoria, para trabalhar em cima da minha permanência. Ressalto o meu desejo de ficar, pela qualidade do elenco e pelo grande ano que temos pela frente”.

Lucas Silva também reconheceu que ainda não conversou com representantes do clube espanhol para começar a negociar a prorrogação do seu compromisso com a equipe mineira. Adquirido pelo time espanhol em 2015, ele teve uma passagem pelo Olympique de Marselha e retornou ao Cruzeiro em 2017. E, em 2018, conseguiu renovar o seu contrato de empréstimo por mais um ano, o que ele almeja que aconteça mais uma vez.

“Contato com o Real Madrid ainda não tive porque a temporada lá está terminando. Vai terminar praticamente junto do término do meu contrato aqui. Acredito que nos próximos meses deve ter reunião em conjunto com o Cruzeiro e o Real Madrid para a gente definir”, reforçou.

Lucas Silva também falou nesta segunda-feira sobre o duelo que o Cruzeiro fará na quarta, contra o Emelec, do Equador, às 19h15, no Mineirão, onde a equipe de Mano Menezes jogará para terminar o Grupo B da Libertadores com 100% de aproveitamento. Já classificado às oitavas de final e com o topo da chave assegurado por antecipação, o time ostenta a melhor campanha do torneio, com 15 pontos em cinco partidas disputadas.

E o jogador exaltou a importância de garantir o melhor desempenho neste estágio do torneio, o que dará ao Cruzeiro a oportunidade de decidir eventuais vagas nas próximas fases sempre em Belo Horizonte. “Já conseguimos nossa classificação, mas qualquer pequena vantagem que a gente tiver nessa competição, que é muito dura, é de suma importância. Classificando em primeiro teremos a vantagem de decidir as vagas em casa, isso nos motiva, nos deixa confiantes, e vamos em busca disso”, disse.