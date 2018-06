Com confusão e seis expulsões no final, Palmeiras e Flamengo empatam por 1 a 1

O Palmeiras terá até meados de julho para acertar os problemas que fizeram o time oscilar nesta primeira parte do Campeonato Brasileiro e mostrar que todo o investimento feito no elenco pode se transformar em briga pelo título. Enquanto rola a Copa do Mundo na Rússia, será um mês crucial para o futuro do clube, que mostrou nesta quarta-feira no empate por 1 a 1 contra o líder Flamengo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 12ª rodada, que precisa de mais para poder estar entre os primeiros colocados.

Como em outras partidas recentes, o Palmeiras oscilou. Começou bem, marcou logo aos 5 minutos com Willian, mas perdeu ritmo e intensidade ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, teve chances claras de ampliar o placar, todas desperdiçadas. E o preço foi o empate flamenguista: em uma bola parada, em um erro de marcação, Thuler subiu mais que a zaga alviverde para igualar o placar e manter os cariocas a uma distância confortável do vice-líder São Paulo na tabela de classificação (27 a 23 pontos).

O jogo começou agitado e terminou tenso. O Palmeiras não deu espaço para o Flamengo no início da partida e depois de cinco minutos já estava na frente no placar. Após cruzamento de Dudu na área, Bruno Henrique cabeceou para o meio e Willian só teve de empurrar para dentro.

Foto: Marco Galvão / Fotoarena / Estadão Conteúdo

O gol rápido fez os mandantes crescerem no jogo, embalados por sua torcida no estádio. Pouco depois, Willian, mais uma vez, arriscou uma bomba de fora da área, mas a bola foi por cima do goleiro Diego Alves. Os líderes pareciam desnorteados no meio de campo. Passes errados, marcação frágil e pouca iniciativa. A história mudou quando o Flamengo descobriu fragilidades do Palmeiras pelas pontas.

A partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o Flamengo passou a dominar as chances mais perigosas de mexer o placar. Após cruzamento, Jailson se esticou para dar um soco na bola, mas ela caiu nos pés de Vinicius Junior. O atacante tentou de cobertura, mas a bola subiu demais. Pouco depois, Felipe Vizeu também errou a pontaria.

Nas vezes em que superou a falta de pontaria, o Flamengo parou em Jailson. Na melhor chance rubro-negra da primeira parte, Everton Ribeiro recebeu cruzamento de Vinicius Junior pela direita e cabeceou no cantinho. O goleiro foi rápido e salvou.

No início do segundo tempo, a pressão continuava maior do lado alviverde. Mas o Palmeiras não aproveitou as boas chances que teve. Willian, duas vezes, Dudu e Edu Dracena pararam na defesa rubro-negra. Na primeira real chance do Flamengo no segundo tempo, veio o empate. Rodinei cobrou escanteio e Thuler subiu mais que Thiago Martins para empatar, aos 9 minutos.

Um golpe para o Palmeiras, melhor no jogo até então. Mas o empate deixou o clima tenso no estádio Allianz Parque. As faltas passaram a ser mais frequentes e o jogo que era aberto passou a ficar truncado. Melhor para o Flamengo, que viu os mandantes pressionados e aumentou a pressão.

A virada parecia questão de tempo. Everton Ribeiro tirou tinta da trave palmeirense e Vinicius Junior teve finalização interceptada por Thiago Martins a caminho do gol. Mas o ritmo caiu a partir da metade do segundo tempo e o Palmeiras passou a insistir nos contra-ataques para tentar terminar o jogo com a vitória. Contra o tempo, o time viu Lucas Lima chutar para fora de longe e Bruno Henrique também desperdiçar.

Nos minutos finais, uma confusão no gramado. Comissão técnica e reservas dos dois times entraram em campo após Dudu ser derrubado. Após empurrões dos dois lados, foram expulsos os palmeirenses Dudu, Jailson e Luan (este no banco de reservas); e os flamenguistas Cuellar, Jonas e Henrique Dourado (este no banco de reservas).

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 1 FLAMENGO

PALMEIRAS – Jailson; Marcos Rocha, Thiago Martins, Edu Dracena e Victor Luis; Bruno Henrique, Felipe Melo (Artur), Moisés e Hyoran (Lucas Lima); Dudu e Willian (Papagaio). Técnico: Roger Machado.

FLAMENGO – Diego Alves; Rodinei, Thuler, Léo Duarte e Renê; Cuéllar, Jean Lucas (Willian Arão) e Lucas Paquetá; Everton Ribeiro (Jonas), Felipe Vizeu (Marlos Moreno) e Vinicius Junior. Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS – Willian, aos cinco minutos do primeiro tempo; Thuler, aos nove minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Felipe Melo, Victor Luis, Marcos Rocha e Moisés (Palmeiras); Rodinei, Everton Ribeiro, Felipe Vizeu, Vinicius Junior e Diego Alves (Flamengo).

CARTÕES VERMELHOS – Dudu, Luan (no banco de reservas) e Jailson (Palmeiras); Cuellar, Henrique Dourado (no banco de reservas) e Jonas (Flamengo).

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA – R$ 2.598.847,44.

PÚBLICO – 36.882 pagantes.

LOCAL – Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP).