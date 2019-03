Com comemoração de Balotelli ‘ao vivo’ em rede social, Olympique vence no Francês

O atacante Mario Balotelli lançou neste domingo uma nova forma de comemorar gol no futebol. O italiano celebrou seu gol, na vitória do Olympique de Marselha sobre o Saint-Étienne por 2 a 0, fazendo uma transmissão ao vivo nas redes sociais. O jogo disputado em Marselha foi válido pela 27ª rodada do Campeonato Francês.

Na incomum celebração, Balotelli correu para trás do gol, onde alguém lhe forneceu um celular para fazer o vídeo ao vivo. Ele desbloqueou o aparelho com tranquilidade e chamou os companheiros de time para aparecerem na transmissão, que se tornou um “story” do Instagram.

Foi o primeiro gol da partida, aos 12 minutos de jogo. Após cobrança de escanteio na área, o jogador da seleção italiana escorou de primeira, quase na pequena área, e abriu o placar. O segundo gol do Olympique foi marcado aos 21, em cobrança de pênalti convertida por Florian Thauvin.

O triunfo levou o Olympique aos 44 pontos, na quarta colocação da tabela. O Saint-Étienne vem logo atrás, com 43, no quinto posto. Ambos seguem distante do líder Paris Saint-Germain, dono de 68 pontos.

O rival mais próximo do favorito é o Lille, que fez a lição de casa neste domingo ao derrotar o Dijon por 1 a 0. Wesley Lautoa marcou contra e levou o vice-líder aos 54 pontos.

Tentando se aproximar do segundo colocado, o Lyon aplicou 5 a 1 no Toulouse, também em casa. Memphis Depay, Bertrand Traore, Nabil Fekir e Moussa Dembele (duas vezes) marcaram os gols dos anfitriões, que estão em terceiro lugar na tabela, agora com 49 pontos.

Ainda neste domingo, o Nice bateu o Strasbourg por 1 a 0, enquanto Guingamp e Nantes ficaram no 0 a 0.