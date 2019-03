Com Chile, países sul-americanos relançam candidatura para Copa de 2030

Um evento nesta quarta-feira marcou o relançamento da candidatura dos países sul-americanos para a Copa do Mundo de 2030. Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, o último a entrar no grupo, foram oficializados como postulantes conjuntos a sediar o torneio.

A cerimônia aconteceu em Buenos Aires, com a presença dos presidentes de cada um dos países: Mauricio Macri (Argentina), Tabaré Vázquez (Uruguai), Mario Abdo (Paraguai) e Sebastián Piñera (Chile). O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, também esteve presente.

Inicialmente, a candidatura tinha apenas Argentina e Uruguai e deveria celebrar os 100 anos da decisão da primeira Copa do Mundo, em 1930, justamente entre os dois países – os uruguaios saíram vencedores. Posteriormente, porém, o Paraguai se juntou ao grupo graças a um acordo político.

A candidatura tripla chegou a ser oficializada durante uma visita do presidente da Fifa, Gianni Infantino, a Buenos Aires em 2017. Com o passar dos meses, porém, perdeu força e chegou a ficar ameaçada diante da crise econômica enfrentada pela Argentina, o que teria resultado na entrada do Chile.

A tendência é que os sul-americanos tenham como rivais mais duas candidaturas conjuntas. A Inglaterra já indicou que será postulante ao lado de Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia e Irlanda. A outra deve ter Bulgária, Grécia, Romênia e Sérvia. Há ainda a possibilidade de o Marrocos se candidatar, após ser derrotado na eleição do ano passado para o Mundial de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Sabemos que estamos diante de competidores difíceis. Por isso, este trabalho tem que começar o mais cedo possível”, declarou Macri. “É uma tarefa que exige inteligência, profissionalismo e coordenação com a Conmebol.”

Destes quatro países, somente o Paraguai não tem experiência como sede de uma Copa do Mundo. O Uruguai recebeu a primeira, em 1930, enquanto o Chile organizou a de 1962, vencida pelo Brasil, e a Argentina o fez em 1978.