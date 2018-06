Com camisas provocativas, brasileiros fazem a festa durante a Copa do Mundo

Torcedores brasileiros inovaram na hora de provocar os rivais Argentina e Alemanha. Eles estão usando camisas em duas cores: metade é da seleção brasileira e a outra metade tem as cores dos times que vão enfrentar nosso maior rival na América do Sul e o atual campeão mundial.

No empate entre Islândia e Argentina, o início do drama de Messi na Copa do Mundo, o time europeu ganhou o apoio dos brasileiros nas arquibancadas do Spartak Stadium, em Moscou. Além de acompanharem o canto tradicional do povo de origem viking – aquele em que batem palmas pausadamente com os braços estendidos para cima -, os brasileiros foram um pouco mais provocativos. Um grupo mandou confeccionar uma camisa metade amarela, da seleção brasileira, e metade com as cores da Islândia: azul, vermelha e branca. E foram para o estádio torcer.

“Nós sabíamos toda a história da equipe da Islândia, que eles são semiprofissionais e estão estreando na Copa. Tivemos a ideia de fazer a camisa metade de um jeito e metade de outro. A camisa ficou muito bonita, muita chamativa”, disse o empresário Moroni Andrade, um dos autores da ideia.

A camisa fez sucesso em Moscou. Torcedores de outras nacionalidades queriam tirar uma foto da camisa que retratava dois sentimentos: o apoio à seleção mais fraca, candidata à surpresa do Mundial, e a rivalidade histórica com a Argentina. “Os islandeses adoraram a ideia. Eles nos abraçavam e queriam tirar fotos e disseram que iam fazer uma camisa igual. Tiramos dezenas de fotos. Ficamos famosos no mundo inteiro”, completou o torcedor, que trabalha na área imobiliária em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

O modelo criativo, confeccionado em São Paulo por R$ 32, criou problemas com os torcedores argentinos que estão angustiados com a possibilidade de serem eliminados na primeira fase. “Muitos argentinos ficaram bravos e começaram a nos xingar. Eles acham estranho a gente torcer para um time europeu e não para uma equipe sul-americana. Mas não dá para torcer pela Argentina”, contou o torcedor.

CONTRA A ALEMANHA – Outro grupo de torcedores levou a ideia para o jogo em que a Alemanha perdeu para o México, fez uma camisa com as cores da Croácia (segundo rival da Argentina) e promete usar um modelo metade amarelo e metade azul para homenagear o segundo rival da Alemanha (Suécia). Eles não vão assistir a todos, mas estão pensando na festa antes e durante os jogos. A camisa com as cores do Brasil e do México também fez sucesso na entrada do estádio Luzhniki, em Moscou. As camisas também foram feitas no Brasil e custaram R$ 40.

“Os mexicanos gostam dos brasileiros desde a Copa de 1970. Na saída, nós comemoramos juntos a vitória, que foi histórica para eles”, disse o dentista Carlos Bezerra Bittencourt. “Não tivemos problema com os alemães. Eles foram camaradas e levaram na esportiva. Mas os argentinos não gostaram”, afirmou o advogado Carlos Augusto Barreiro. “Tentamos fazer uma provocação em tom de brincadeira. Eles (argentinos) fizeram uma música para incomodar os brasileiros na Copa de 2014, mas não gostam quando são o tema das piadas”, opinou o torcedor.

A música citada pelo torcedor é o hit da Copa de 2014: Brasil decime qué se siente. No início do Mundial, os torcedores argentinos reviveram a canção na Praça Vermelha, ponto obrigatório de encontro das torcidas de vários países. Com o início da competição, no entanto, os argentinos pararam de cantá-la.