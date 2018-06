Com camisa 9,58, Bolt estreia no futebol e perde gol de cabeça

O jamaicano Usain Bolt estreou nesta terça-feira no futebol defendendo o Stromsgodset, da Noruega. Com a camisa de número 9,58 em alusão ao seu recorde mundial nos 100 metros, ele entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0 no amistoso contra a seleção norueguesa sub-19.

Foto: Divulgação / Twitter / Stromsgodset

O fenômeno do atletismo entrou em campo depois que o adversário já havia aberto o placar. Erik Botheim marcou ainda na etapa inicial. Atuando como centroavante, Bolt tentou aproveitar de sua velocidade e pedia a bola em profundidade a todo momento.

Ele inclusive teve uma boa chance de deixar tudo igual no marcador. Após cruzamento, o jamaicano apareceu livre na pequena área, mas cabeceou para fora. “Foi minha primeira vez treinando uma semana com um time de futebol, e vocês me fizeram sentir acolhido. Obrigado pela recepção e pela energia. Continuarei a acompanhar o time, para ver quem está marcando gols e quem não está”, brincou.

Bolt participou da semana de treinamento com o clube norueguês de olho no jogo treino que será promovido pela Unicef, no dia 10 de junho, no Old Trafford, casa do Manchester United. Mas não foi a primeira vez que o jamaicano trabalhou ao lado de jogadores de futebol.

Depois de se aposentar das pistas de atletismo após o Mundial de Londres no ano passado, Bolt participou de treinamentos no Manchester United, seu clube do coração, e no Borussia Dortmund. O clube alemão, assim como o Stromsgodset, tem como seu fornecedor de camisas a Puma. A empresa patrocina o astro desde 2003, quando ele tinha apenas 16 anos, e até hoje mantém acordo com a estrela jamaicana.