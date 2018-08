Com Bruno Henrique como desfalque, Santos pode ficar sem Lucas Veríssimo

Eliminado da Copa Libertadores na última terça-feira, o Santos agora se concentra no Campeonato Brasileiro, único competição que lhe restou em 2018. E o técnico Cuca já tem problemas para lidar, pois não poderá contar com o atacante Bruno Henrique no duelo com o Vasco, sábado, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o zagueiro Lucas Veríssimo também poderá ser desfalque.

Na última terça-feira, ele precisou ser substituído logo nos minutos iniciais do empate por 0 a 0 com o Independiente, no duelo de volta das oitavas de final da Libertadores. E agora não possui presença garantida na equipe que vai atuar no fim de semana.

O Santos explicou que Lucas Veríssimo reclamou de dores no músculo posterior da coxa direita, o que o forçou a ser substituído. Ele já iniciou tratamento fisioterápico e será avaliado pelo departamento médico do clube para deixar mais claro a gravidade do problema e determinar se ele poderá atuar no fim de semana.

Caso Lucas Veríssimo não possa atuar, Cuca deverá recorrer a Robson Bambu, que substituiu o titular durante o jogo de terça-feira, para compor a dupla de zaga do Santos com Gustavo Henrique no confronto com o Vasco. Mas como Luiz Felipe está lesionado, precisará apostar em algum jovem das divisões de base ou do time B para compor o banco como reserva imediato para zaga.

Certo mesmo é que o Santos não poderá contar com Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, no último sábado. Nesse caso, porém, o seu “substituto” deverá ser Dodô.

O lateral-esquerdo estava suspenso diante do Independiente e retornará ao time no sábado. Assim, Diego Pituca, que atuou improvisado na posição na noite de terça, retoma a sua posição no meio-campo. E Cuca deve apostar em uma formação com três atacantes – Derlis González, Gabriel e Rodrygo – após usar quatro na despedida da equipe nas Libertadores.

Após vencer os últimos dois jogos no Brasileirão, o Santos está com 24 pontos, em 12º lugar.