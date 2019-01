Com brilho de Uribe e Diego Alves, Flamengo bate Ajax nos pênaltis na Florida Cup

O Flamengo começou a temporada com vitória nos pênaltis. Na noite desta quinta-feira, no Orlando City Stadium, o time contou com inspiradas atuações de Uribe e Diego Alves nos 90 minutos para empatar por 2 a 2 com o Ajax, depois triunfando por 4 a 3 nas cobranças, assegurando o triunfo na estreia do técnico Abel Braga.

O compromisso de pré-temporada foi muito bem aproveitado pelo colombiano Fernando Uribe, que chegou ao clube no ano passado e marcou seis gols em 23 jogos. Agora, com a “sombra” de Gabriel, recém-contratado pelo clube, marcou duas vezes diante do adversário holandês.

Além dele, Diego Alves, que chegou a ficar com o futuro incerto na Gávea após desentendimento com a comissão técnica de Dorival Júnior em 2018, brilhou com defesas difíceis na etapa final, quando o duelo foi dominado pelo Ajax.

Os times voltam a campo no sábado. O Ajax encara o São Paulo às 16 horas (de Brasília), enquanto o Flamengo enfrenta o Eintracht Frankfurt às 19h. As duas partidas serão no Orlando City Stadium. Quem somar mais pontos no encerramento dos duelos será o campeão do torneio amistoso, sendo que os alemães estão com três, os cariocas com dois e os holandeses com um. Os paulistas, que não pontuaram, não brigam mais pela taça.

O JOGO – Com Rodrigo Caio sendo o único reforço a viajar aos Estados Unidos para a Florida Cup, Abel manteve a base do Flamengo de 2018 na escalação inicial. A grande novidade foi a presença do goleiro Diego Alves, que não atuava desde 26 de setembro, nas semifinais da Copa do Brasil.

Já Diego, que está com seu futuro incerto, também foi escalado por Abel, que colocou em campo a seguinte formação: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rhodolfo e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Everton Ribeiro e Diego; Vitinho e Uribe.

Mas quem saiu na frente foi o Ajax. Aos 15 minutos, Huntelaar tabelou com Cerny, recebeu passe nas costas de Pará e bateu no cantinho, sem chance para defesa de Diego Alves. Só que o Flamengo respondeu na sequência. Everton Ribeiro deu lindo passe para Uribe, que encobriu o goleiro adversário, marcando um belo gol.

A partir daí, o Flamengo cresceu no setor ofensivo, especialmente quando apostava na velocidade pelas pontas de Vitinho e Everton Ribeiro. Só que também deixava muitos espaços na defesa, que eram muito aproveitados pelo forte setor ofensivo do Ajax, que marcou o seu segundo gol aos 35 minutos. Em uma bela ação coletiva, com rápida troca de passes na entrada da área e que contou com a participação de David Neres, o time holandês envolveu o sistema defensivo adversário e marcou com Labyad, que recebeu livre e bateu para fazer 2 a 1.

O Ajax parecia mais próximo do terceiro gol, mas uma falha do goleiro Lamprou, que já havia cometido erro grosseiro em uma finalização de Vitinho, permitiu o empate. Aos 42, Diego chutou de fora da área, o goleiro deu rebote, e Uribe empurrou para as redes.

No segundo tempo, como já era esperado, Abel fez várias trocas. Foram sete já no intervalo, com as entradas de Rodinei, Rodrigo Caio, que estreou pelo Flamengo, Trauco, Piris da Motta, Jean Lucas, Berrío e Henrique Dourado. Depois, Thiago Santos, Ronaldo e Matheus Dantas ganharam chance, assim como Vitor Gabriel nos últimos instantes.

Da formação inicial, só Diego Alves foi mantido na equipe. E respondeu a chance recebida com excelentes defesas. O Flamengo foi muito pressionado, mas o goleiro evitou a derrota nos 90 minutos ao parar finalizações difíceis, como uma de fora da área de Labyad e, especialmente, uma à queima-roupa de Ekkelenkamp. Além disso, Lang acertou a trave nos acréscimos.

Na disputa de pênaltis, Piris da Motta, Rodinei, Trauco e Berrío converteram as cobranças do Flamengo. Já Veltman acertou a trave e Magallán isolou para o Ajax, determinado o triunfo da equipe carioca por 4 a 3.