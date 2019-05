Com boa atuação de Nenê, reservas vencem jogo-treino

Na reapresentação do elenco do São Paulo após o empate com o Flamengo, os reservas venceram por 3 a 0 a equipe sub-20 nesta terça-feira, no CT da Barra Funda. Os gols da atividade foram marcados por Nenê, Brenner e Vitor Bueno, todos no primeiro tempo.

Os reservas iniciaram a atividade com a seguinte escalação: Jean, Igor Vinícius, Jucilei, Rodrigo e Léo; Willian Farias, Hernanes e Igor Gomes; Nenê, Vitor Bueno e Brenner. Já o sub-20 começou com: Lucas Paes, Rafael, Matheus, Rodolfo e Weverson; Diego, Nestor e Sara; Fabinho, Galeano e Paulinho. Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net

No time de profissionais, o maior destaque foi Nenê. Além do gol marcado encobrindo o goleiro adversário, o meia foi o autor da assistência para Brenner e ainda teve um outro bonito gol anulado por impedimento.

Entre os garotos, o volante Diego e o goleiro Thiago Couto, que entrou no segundo tempo, se destacaram na atividade. A comissão técnica promoveu diversas trocas na etapa final do jogo-treino.

O São Paulo volta a treinar na tarde desta quarta-feira, e a expectativa é de que os titulares apareçam em campo. Nesta terça, eles realizaram apenas trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda.

O próximo compromisso do São Paulo será contra o Fortaleza, no domingo, às 19 horas, no Castelão, pela quarta rodada do Brasileirão. A delegação viajará na sexta-feira.