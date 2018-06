Com ‘bateria recarregada’, Diego Souza já projeta ponta do Brasileirão

Após folga de quase duas semanas, o São Paulo vai se reapresentar nesta terça-feira. E o meia Diego Souza já está ansioso para retomar os trabalhos. Com a “bateria recarregada”, o jogador já projeta a briga pela liderança do Brasileirão quando o campeonato for retomado, ao fim da Copa do Mundo.

“Recarregamos a bateria nesta pausa para a Copa do Mundo e vamos trabalhar bastante agora neste período de ajustes. Temos o objetivo de acirrar a disputa pelos primeiros lugares, e por isso voltaremos focados”, comenta o meia, antes da reapresentação da equipe para o início da intertemporada.

O São Paulo é o terceiro colocado da classificação, a quatro pontos do líder Flamengo. A boa campanha até agora é fruto, em parte, das boas atuações do meio-campista. Diego Souza é o vice-artilheiro do time no ano, com oito gols. Só está atrás dos dez gols de Nenê.

“Estou adaptado ao clube e feliz com a equipe, que ganhou corpo durante a temporada. Com o time bem, todos ficam bem. Que a gente consiga prolongar esta boa fase no segundo semestre”, projeta o meia, que teve dificuldades para se manter na equipe ao fim do Paulistão.

O futuro de Diego Souza na equipe paulista chegou a ser colocado em dúvida na época, quando foi cogitado até um empréstimo para o Vasco. Mas o jogador foi mantido no clube com a chegada do técnico Diego Aguirre.

“Nosso treinador está sempre presente, é experiente e sabe o que quer. Tenho certeza que fará um bom trabalho na intertemporada para manter o crescimento da equipe”, prevê o meio-campista.