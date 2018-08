Com ausência de trio, Odair testa Jonatan Alvez e Damião no ataque do Inter

Com uma semana livre para trabalhar, o técnico Odair Hellmann aproveitou a quarta-feira para realizar testes e preservar alguns nomes no Internacional. No CT do Parque Gigante, o treinador colorado comandou o segundo treino da equipe visando o duelo de domingo diante do Cruzeiro, no Mineirão, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta quarta, Odair organizou um trabalho com bola em campo reduzido. Ele dividiu o elenco em quatro times e surpreendeu ao colocar Jonatan Alvez e Leandro Damião juntos, entre aqueles com colete verde. Os dois renderam bem e, inclusive, marcaram gols na atividade.

Odair não pôde contar com o volante Rodrigo Dourado, o meia Patrick e o atacante Rossi, que foram poupados e realizaram trabalho na academia. O trio, porém, não preocupa para domingo. Quem também estará em campo no fim de semana é o atacante Pottker, de volta após cumprir suspensão, situação inversa à de Rodrigo Moledo, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras.

Na lateral direita, Zeca deverá fazer seu segundo jogo seguido como titular, após perder boa parte do campeonato por lesões. O jogador comemorou a nova sequência, mas admitiu que, pelo período que ficou afastado, ainda está sofrendo com a falta de ritmo de jogo.

“Às vezes, as pessoas acham que a lesão é simples, mas ninguém sabe a razão. Eu tinha muita dor para correr. Jogo após jogo, vou pegando ritmo. Quero estar muito acima. Voltei agora de outra lesão, ainda sinto falta de ritmo de jogo. Sinto em um arranque, mas sempre trabalho para ser decisivo para o Inter”, declarou.

Sem ele, Fabiano foi o titular do Inter e não comprometeu. Zeca, aliás, fez questão de exaltar a qualidade do elenco colorado e da comissão técnica para administrá-lo. “Temos que destacar o Odair e o Maurício (auxiliar técnico), estão fazendo um trabalho excepcional. Temos que ressaltar o grupo, todos que entram dão conta do recado. O ataque também está marcando muito, um está ajudando o outro.”