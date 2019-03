Com atenção dividida, Inter treina com indefinições sobre escalação e adversário

A uma semana da estreia na Copa Libertadores, o Internacional está com as atenções divididas nesta quarta-feira. O elenco, sob o comando do técnico Odair Hellmann, treinou no período da manhã no CT do Parque Gigante. E à noite vai conhecer o seu primeiro adversário na fase de grupos da competição.

Com todo o elenco à disposição, Odair deu mais atenção às ações ofensivas na atividade desta quarta. O treinador comandou inicialmente exercícios de finalização, que foram seguidos por um trabalho de ataque contra defesa. Na sequência, então, dividiu o grupo em quatro times para um trabalho técnico em campo reduzido. E o treinamento no CT foi encerrado com o aperfeiçoamento de jogadas de bola parada.

Assim, como Odair não testou uma formação titular, ainda não é possível saber qual será a escalação do Inter para a sua estreia na Libertadores. E a principal dúvida está no comando do ataque, com Trellez, Rafael Sobis e Pedro Lucas disputando uma vaga.

Isso poderá ficar mais claro nesta quinta-feira, quando o elenco do Inter voltará a trabalhar no CT do clube, mas dessa vez em um jogo-treino, contra a Sapucaiense, com Odair testando a escalação para o compromisso da próxima semana.

Antes, porém, o Inter vai enfim conhecer o seu primeiro adversário na Libertadores. Nesta quarta, às 19h15, em Santiago, o Palestino receberá o Talleres para o jogo de volta da terceira fase preliminar da Libertadores. Na ida, em Córdoba, os times empataram por 2 a 2.

Os outros adversários do Inter na fase de grupos da Libertadores já estavam definidos e vão ser o River Plate e o Alianza Lima. Mas a estreia será contra o time que avançar, em 6 de março, fora de casa. “Temos que estar ligados do começo ao fim para fazermos um bom jogo. Temos que estar bem focados para conquistar uma vitória lá”, afirmou o lateral-esquerdo Iago.