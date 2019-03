Com arena cedida para show, Palmeiras recorre ao Pacaembu pela 20ª vez

A primeira partida decisiva do Palmeiras no ano terá um cenário diferente. Nesta terça-feira, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari vai buscar uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista no Pacaembu contra o Novorizontino. Com o Allianz Parque novamente cedido para um show, pela quarta vez desde a inauguração da arena o clube recorre ao estádio municipal para decidir um mata-mata.

Com o estádio do clube agora recebendo o show do cantor britânico Paul McCartney, será a 20ª vez que o Palmeiras vai recorrer ao Pacaembu para realizar uma partida desde a abertura da arena, em novembro de 2014. Nas ocasiões anteriores em que não pôde jogar no seu estádio, somente uma vez o Palmeiras escolheu um local diferente e optou por Araraquara. Se não contar com a arena pode deixar o torcedor insatisfeito, pelo menos em termos de resultado não se pode reclamar. O aproveitamento do Palmeiras no Pacaembu é de 77% nessas ocasiões.

Quando se trata de jogar mata-mata no Pacaembu, o Palmeiras sempre se deu bem quando precisou deixar a sua arena nos últimos anos para decidir a classificação. Nas três partidas decisivas recentes, em todas a equipe conseguiu a vaga para a fase seguinte quando atuou no estádio municipal.

Esse retrospecto teve início nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2017, diante do Novorizontino. O Palmeiras venceu fora de casa por 3 a 1 e confirmou classificação ao fazer 3 a 0 no Pacaembu, na volta.

Já no ano passado, foram duas decisões no estádio. Pelo Estadual, o time perdeu por 2 a 1 para o Santos no tempo normal (mesmo placar da partida de ida), mas ganhou nos pênaltis e foi à decisão. O último mata-mata no Pacaembu foi na Copa do Brasil. Pelas quartas de final, contra o Bahia, Dudu marcou na vitória por 1 a 0 e colocou o time na fase seguinte.

Diante do Novorizontino, nesta terça-feira, o Palmeiras vai precisar de uma vitória simples para avançar. No sábado, as duas equipes se enfrentaram no interior do Estado, com empate por 1 a 1. Cléo Silva abriu o placar para o time de Novo Horizonte e Arthur Cabral empatou, já no segundo tempo.

DESENTENDIMENTO – A construtora WTorre, responsável pelo estádio, e o Palmeiras vivem uma pendência nos bastidores sobre a indenização a ser paga ao clube para ocasiões em que a arena não pode ser utilizada. A construtora tem de pagar 50% da renda bruta da partida em questão, além de 20% do valor cobrado pelo aluguel do estádio. No entanto, os gestores da arena alegam que o Palmeiras também precisa ajudar a bancar despesas como água e luz referentes aos dias de jogos. Essa questão está em avaliação em uma câmara de arbitragem.

Confira quais foram os jogos do Palmeiras fora do Allianz Parque nos últimos anos por causa de shows:

2015

Palmeiras 3 x 2 Grêmio – Brasileiro – 19/9/2015 – Pacaembu (Rod Stewart)

Palmeiras 0 x 2 Sport – Brasileiro – 24/10/2015 – Pacaembu (Muse e Ariana Grande)

2016

Palmeiras 2 x 2 São Bento – Paulistão – 4/2/2016 – Pacaembu (Reforma do gramado)

Palmeiras 1 x 2 Red Bull Brasil – Paulistão – 24/3/2016 – Pacaembu (Iron Maiden)

Palmeiras 3 x 0 Rio Claro – Paulistão – 31/3/2016 – Pacaembu (Iron Maiden)

Palmeiras 1 x 0 Corinthians – Paulistão – 3/4/2016 – Pacaembu (Coldplay)

Palmeiras 4 x 3 Grêmio – Brasileiro – 2/6/2016 – Pacaembu (Eros Ramazzotti)

Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro – Brasileiro – 13/10/2016 – Araraquara (Aerosmith)

2017

Palmeiras 3 x 0 Novorizontino – Paulistão – 7/4/2017 – Pacaembu (Elton John e James Taylor)

Palmeiras 1 x 0 Grêmio – Brasileiro – 1/7/2017 – Pacaembu (Ariana Grande)

Palmeiras 1 x 0 Coritiba – Brasileiro – 18/9/2017 – Pacaembu (Festival São Paulo Trip)

Palmeiras 2 x 2 Bahia – Brasileiro – 12/10/2017 – Pacaembu (Paul McCartney)

Palmeiras 2 x 0 Ponte Preta – Brasileiro – 19/10/2017 – Pacaembu (John Mayer)

2018

Palmeiras 1 x 2 Santos – Paulistão – 27/3/2018 – Pacaembu (Depeche Mode)

Palmeiras 1 x 0 Internacional – Brasileiro – 22/4/2018 – Pacaembu (Radiohead)

Palmeiras 1 x 0 Bahia – Copa do Brasil – 16/8/2018 – Pacaembu (Tribalistas)

Palmeiras 3 x 1 Cruzeiro – Brasileiro – 30/9/2018 – Pacaembu (Andrea Bocelli)

Palmeiras 2 x 0 Grêmio – Brasileiro – 14/10/2018 – Pacaembu (Z Festival)

Palmeiras 2 x 1 Ceará – Brasileiro – 21/10/2018 – Pacaembu (Shakira)

2019

Palmeiras 2 x 0 Bragantino – Paulistão – 11/2/2019 – Pacaembu (Ed Sheeran)