Com ajuda do VAR, Tottenham derrota Chelsea na semifinal da Copa da Liga Inglesa

Diante de 51 mil espectadores, o Tottenham venceu o Chelsea por 1 a 0, nesta terça-feira, no primeiro duelo pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, no tradicional estádio de Wembley, em Londres. A segunda partida acontecerá no próximo dia 24.

O jogo foi bastante equilibrado durante os 90 minutos. Poucos foram os momentos de perigo, por causa da forte marcação exercida pelos dois times, principalmente no meio de campo. Mas as trocas de passes e a grande movimentação dos atletas tornava a disputa eletrizante.

Logo aos 4 minutos, o centroavante Harry Kane, em bonita virada, quase abriu o placar para o Tottenham. O belga Hazard, aos 20, tentou de longe, mas não levou tanto perigo pela lado do Chelsea.

Aos 27 minutos, o lance mais polêmico do jogo. Lançado, Kane invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Arrizabalaga. O árbitro Michael Oliver acionou o VAR (árbitro de vídeo) e considerou normal a posição do centroavante e anotou o pênalti, além de dar cartão amarelo para o arqueiro. Kane, mais uma vez, bateu bem e abriu o placar. Foi o sexto gol dele nos últimos seis jogos da sua equipe.

Depois do gol sofrido, o Chelsea assumiu o domínio do jogo, mas não conseguiu furar o bloqueio do adversário. Aos 46 minutos, Odoi cruzou da direita e a bola desviou em Rose. O goleiro Gazzaniga teve de se esticar todo para evitar o gol de empate.

Na segunda etapa, o domínio do Chelsea foi ainda maior, mas Kane voltou a ser perigoso aos 6 minutos. Sua finalização parou na defesa de Arrizabalaga. O Chelsea respondeu com Christensen, após cobrança de escanteio, que chutou para fora com o gol todo à sua disposição.

O final do jogo ficou ainda mais disputado. Aos 40 minutos, Hazard cruzou com força e Gazzaniga soltou a bola na pequena área, mas a zaga afastou. O Tottenham também assustou com Lamela.

Com a vitória, o Tottenham vai jogar pelo empate no jogo de volta. Nesta quarta-feira, Manchester City e Burton Albion (time da terceira divisão) disputam no Etihad Stadium, em Manchester, o primeiro duelo da outra semifinal.