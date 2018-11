Com a volta de Gilberto, Bahia tenta garantir permanência na Série A

O Bahia pode ter um reforço importante em seu ataque contra o Fluminense, às 21 horas desta quinta-feira, pela 36ª rodada do Brasileirão. Voltando de lesão, o atacante Gilberto deve aparecer entre os titulares num momento crítico para a equipe, que tenta buscar a vitória para assegurar sua permanência na Série A.

Um triunfo na Arena Fonte Nova, diante de sua torcida, será o suficiente para selar o lugar do time baiano na primeira divisão. Com 44 pontos, poderá garantir a permanência na elite mesmo em caso de empate, dependendo dos demais resultados desta rodada, a antepenúltima da competição.

“Acho que o departamento médico foi extremamente competente. Claro, eu estava triste em casa, chateado com a situação. Ficar fora de jogos importantes para o elenco, o grupo, no momento em que eu vivia poderia ajudar bastante. Acontece”, disse Gilberto, nesta quarta-feira, após o treino. O jogador ficou quase um mês afastado por conta de lesão no joelho.

Na quarta, o técnico Enderson Moreira manteve Edigar Junio no ataque, mas Gilberto entrou no lugar do companheiro e deixou o campo sem dores, dando pista que pode estar à disposição. O camisa nove já entrou no segundo tempo de derrota por 1 a 0 contra o Atlético-MG para ganhar ritmo de jogo. Atrás, Tiago disputa com Douglas Grolli a condição de titular ao lado de Lucas Fonseca.