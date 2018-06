Com a presença de Brenner, São Paulo volta aos treinos após vitória em Curitiba

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense no último sábado, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro, que quebrou o tabu de nunca ter vencido na Arena da Baixada, em Curitiba, o São Paulo se reapresentou neste domingo no CT da Barra Funda, na capital paulista. A novidade no treinamento foi a presença do jovem atacante Brenner.

O jogador retornou às atividade com os demais companheiros após passar um período de treinos com a seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e também em Londres, antes da disputa da Copa do Mundo na Rússia.

O atraso do volante Hudson, sorteado para o exame antidoping após a partida, fez com que o jogador perdesse o voo da delegação são-paulina de volta para São Paulo na noite de sábado, mas não impediu que o atleta participasse das atividades na manhã deste domingo.

Os jogadores que não participaram de toda ou da maior parte do confronto em Curitiba fizeram um trabalho no gramado. Depois, participaram de uma atividade física sob a supervisão dos preparadores Jorge Piñatares e Pedro Campos e realizaram um treino de posse de bola e movimentação em campo reduzido. Os titulares na última partida fizeram o tradicional trabalho regenerativo no Reffis e um trabalho complementar na piscina.

O São Paulo faz nesta segunda-feira mais um treinamento antes do próximo e último compromisso antes da paralisação da Copa do Mundo, que será diante do Vitória, nesta terça, às 21h30, no estádio do Morumbi, na capital paulista, na abertura da 12.ª rodada.