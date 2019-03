Com 9 times da Série A, CBF sorteia mandos da 3ª fase da Copa do Brasil

Com as classificações de Santos, Avaí e ABC, nesta quinta-feira, a terceira fase da Copa do Brasil está praticamente definida. São nove jogos confirmados, restando ainda um devido o imbróglio envolvendo Aparecidense e Ponte Preta, em confronto ainda da etapa inicial. Os mandos de campos da nova fase vão ser sorteados na sede da CBF, nesta sexta-feira, a partir das 11 horas.

A disputa agora é diferente das fases anteriores, com jogos de ida e volta. Além disso, os gols fora de casa não servem como critério de desempate. Desta forma, em caso de empate no placar agregado, a vaga na fase seguinte será decidida nos pênaltis.

Entre os classificados estão nove clubes da Série A do Campeonato Brasileiro: Corinthians, Ceará, Botafogo, Fluminense, Bahia, Chapecoense, Vasco, Santos e Avaí.

PENDÊNCIA – Existe uma pendência jurídica em relação a um jogo ainda válido pela primeira fase, entre Aparecidense-GO e Ponte Preta, anulado pelo STJD. O duelo terminou 1 a 0 para o time goiano, mas acabou sendo anulado por causa de interferência externa. A CBF só vai marcar outra partida após o julgamento de recurso da Aparecidense, ainda sem data determinada. O vencedor deste confronto vai pegar, ainda pela segunda fase, o Bragantino-PA, fora de casa.

Confira os confrontos da terceira fase:

Corinthians x Ceará

Botafogo x Juventude

Fluminense x Luverdense

Bahia x CRB

Botafogo-PB x Londrina

Chapecoense x Criciúma

ABC x Santa Cruz

Vasco x Avaí

Santos x Atlético-GO

Bragantino-PA/Aparecidense ou Ponte Preta x Vila Nova-GO