Com 6 derrotas nos últimos 7 jogos, Leicester demite técnico Claude Puel

A diretoria do Leicester anunciou neste domingo a demissão do técnico francês Claude Puel em consequência das seis derrotas do time nos seus últimos sete jogos. O mais recente tropeço ocorreu no sábado, quando perdeu por 4 a 1 para o Crystal Palace, em casa, pelo Campeonato Inglês.

O resultado deixou o time em 12º lugar no torneio nacional, com oito pontos acima da zona de rebaixamento. Nesta temporada, o Leicester também foi eliminado na terceira fase da Copa da Inglaterra e caiu nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

“O clube gostaria de agradecer a Claude por seus esforços em liderar a equipe durante seus 16 meses na função e lhe desejar êxito no futuro da sua carreira”, disse o Leicester em um comunicado.

Puel, de 57 anos, precisou comandar o Leicester em uma fase de tristeza no clube, com a morte do seu dono, Vichai Srivaddhanaprabha, que faleceu em um acidente de helicóptero, que caiu quando deixava o estádio do time, em outubro de 2018.

Contratado em outubro 2017 para substituir Craig Shakespeare, Puel foi o segundo técnico a dirigir o Leicester após a saída de Claudio Ranieri, que liderou o time na improvável conquista do Campeonato Inglês em 2016.

O nome do substituto de Puel ainda não foi definido pela direção do Leicester, que será dirigido interinamente pelos auxiliares Mike Stowell e Adam Sadler enquanto um novo treinador não é contratado. O próximo jogo do Leicester será na terça-feira, fora de casa, contra o Brighton & Hove Albion, pelo Inglês.