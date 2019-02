Com 5 dias de treinos para jogo, Santos terá reapresentação de Rodrygo na quinta

Depois de empatar por 0 a 0 com o River Plate-URU, na noite de terça-feira, em Montevidéu, em sua estreia na Copa Sul-Americana, o Santos terá um raro período longo de cinco dias de preparação para o seu próximo jogo. A equipe só volta a campo na segunda-feira, quando enfrenta o Guarani, às 20 horas, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista, e assim deverá chegar ao duelo com a sua equipe em boas condições físicas.

Na última terça, o time santista completou cinco jogos disputados em apenas 13 dias, mas agora poderá respirar por mais tempo até encarar o seu compromisso seguinte. Será o maior tempo de preparação entre um jogo e outro tido pelo técnico Jorge Sampaoli desde a sua chegada ao clube.

Para esta quinta-feira, o treinador espera pela reapresentação do atacante Rodrygo, que retornará após defender a seleção brasileira sub-20 no Campeonato Sul-Americano da categoria. O jogador atuou na vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, no último domingo, em Rancagua, no Chile, onde o atleta revelou que precisou tomar algumas injeções para suportar as dores nas costas e poder atuar pela equipe nacional na competição.

Desta forma, Rodrygo será reavaliado pelo departamento médico do Santos em seu retorno aos treinos no CT Rei Pelé. Ele tomou as injeções contra dores provocadas por uma inflamação nas costas. Sampaoli, porém, espera poder ter o jogador à disposição para o duelo diante do Guarani em São Paulo.

Curiosamente, as cinco próximas partidas da equipe santista serão na capital paulista. Depois do duelo da próxima segunda-feira, o time terá pela frente o Palmeiras, no Allianz Parque, e volta ao Pacaembu para mais dois duelos, sendo um contra o River Plate-URU, pela Sul-Americana, e outro contra o Oeste, novamente pelo Paulistão, no qual na sequência medirá forças contra o Corinthians, em Itaquera.