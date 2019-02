Com 41 equipes, FPF define os grupos da Segunda Divisão

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou nesta sexta-feira a relação de grupos e o formato de disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, equivalente à 4ª divisão estadual, que terá 41 equipes participantes e vai do dia 7 de abril até o dia 3 de novembro, data da final da competição. As duas equipes finalistas garantem acesso à Série A3 de 2020.

As equipes foram divididas em seis grupos, sendo cinco deles com sete times cada e mais um outro com apenas seis clubes. O critério regional foi adotado na separação dos mesmos e, desta forma, Rio Branco e União estão juntos no Grupo 3 do torneio, ao lado do Brasilis, de Águas de Lindoia, XV de Jaú, Independente, de Limeira, Jaguariúna e Itapirense, de Itapira. Foto: Reprodução / Facebook

De acordo com a FPF, os times de cada grupo se enfrentam entre si em turno e returno, sendo que os quatro melhores destas chaves avançam à próxima etapa, na qual serão formados mais seis grupos de quatro times cada.

Desta segunda fase avançam à terceira os dois melhores colocados de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados, somando 16 equipes, que serão divididas mais uma vez, mas agora em quatro chaves de quatro times.

Novamente, os dois melhores de cada um dos grupos avançam à 4ª fase, ou seja, oito times, que então se enfrentam de forma eliminatória até a grande final, em 3 de novembro.

Nesta semana, durante a realização do Conselho Técnico da competição, o número de participantes era incerto, uma vez que os clubes precisavam regularizar uma série de pendências, como por exemplo definir um estádio como sede, para então realizarem inscrição. Tanto Rio Branco quanto União Barbarense estavam em ordem com os trâmites da FPF e, sendo assim, já seguiam garantidos na disputa.

Apesar da definição dos grupos, a tabela ainda não foi divulgada pela entidade máxima do futebol paulista, o que faz com que os clubes ainda não saibam contra quem e onde estreiam no dia 7 de abril.

Grupos do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão de 2019

Grupo 1: América, Andradina, Bandeirante de Birigui, Fernandópolis, José Bonifácio, Osvaldo Cruz e Tupã.

Grupo 2: Francana, Inter de Bebedouro, Catanduva, Taquaritinga, Catanduvense, São Carlos e Matonense.

Grupo 3: Brasilis, XV de Jaú, Independente, Jaguariúna, Rio Branco, Itapirense e União Barbarense.

Grupo 4: Itararé, Santacruzense, Assisense, Elosport, Marília e Vocem.

Grupo 5: Manthiqueira, Amparo, Atlético Joseense, Mogi das Cruzes, Paulista de Jundiaí, São José e União Mogi.

Grupo 6: Flamengo, Guarulhos, Barcelona, Grêmio Mauaense, Jabaquara, Mauá e União Suzano.