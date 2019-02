Com 2 gols de Serginho, Kashima Antlers avança na Liga dos Campeões da Ásia

Com dois gols do brasileiro Serginho, o Kashima Antlers avançou na Liga dos Campeões da Ásia, nesta terça-feira, ao golear o Newcastle Jets por 4 a 1, pela fase preliminar. Quarto colocado no Mundial de Clubes da Fifa, no fim de dezembro, o time japonês se garantiu na fase de grupos da competição continental.

Serginho marcou os dois últimos gols do Kashima, no duelo disputado diante da torcida japonesa. Contra o rival australiano, ele balançou as redes aos 22 e aos 45 minutos da etapa final. Antes, Sho Ito e Shuto Yamamoto marcaram pela equipe anfitriã, e o venezuelano Ronald Vargas descontou para o time da Austrália.

Foi o primeiro jogo oficial dos japoneses neste ano, enquanto os australianos já estão no meio da temporada. Mesmo assim, o Kashima não teve maiores problemas para confirmar o favoritismo. E não foi o único time do país a avançar à fase de grupos nesta terça.

O Sanfrecce Hiroshima sofreu mais para se classificar. Jogando em casa, empatou sem gols com o Chiangrai United, da Tailândia, no tempo normal e também na prorrogação. Mas, nos pênaltis, levou a melhor por 4 a 3. Com o resultado, o Japão terá quatro times na fase de grupos. Já estavam assegurados o Kawasaki Frontale e o Urawa Reds.

Também avançaram nesta terça-feira o Shandong Luneng, da China, e o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. Em casa, os chineses derrotaram o Ha Noi T&T, do Vietnã, por 4 a 1. Um dos gols da partida foi marcada pelo atacante Graziano Pelle, da seleção italiana e com passagens pelo Parma e pelo Feyenoord.

Também jogando diante dos seus torcedores, o Ulsan aplicou um contundente 5 a 1 no Perak, da Malásia. O brasileiro Júnior Negrão, com passagens por Guarani, Figueirense e América-MG, foi autor do quinto e último gol do time sul-coreano, aos 42 minutos do segundo tempo.