Com 2 gols de pênalti, Vila Nova sai na frente do Bragantino-PA na Copa do Brasil

O Vila Nova deu um importante passo rumo à quarta fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira, ao vencer o Bragantino-PA, por 2 a 0, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. Ex-Corinthians e São Paulo, Danilo abriu o placar no primeiro tempo e Rafael Silva fez o segundo na etapa final. Ambos os gols foram em cobranças de pênalti.

Com essa vitória, o Vila Nova pode perder por até um gol de diferença na partida do próximo sábado, às 16 horas, no Mangueirão, em Belém. Ao Bragantino, resta vencer por pelo menos três, já que uma vitória por dois gols de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

Muitos torcedores ainda entravam no estádio quando o placar foi aberto pelo Vila Nova. Após ser puxado dentro da área, Danilo cobrou pênalti no meio do gol e comemorou com os companheiros. Pouco depois, Rafael Silva fez o segundo, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Mesmo após a saída de Danilo por lesão muscular, o Vila Nova continuou em cima e chegou a acertar a trave em finalização de Juninho. O segundo tempo continuou com pressão do Vila Nova, que viu Rafael Silva cabecear por cima do travessão.

Aos 25, Facundo Boné foi empurrado por Bruno Limão dentro da área. Rafael Silva, com paradinha, ampliou para o Vila Nova. Depois disso, o Bragantino se lançou ao ataque, mas pouco criou e viu o time goiano quase marcar o terceiro com Felipe Rodrigues no finalzinho.