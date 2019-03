Com 2 gols de Gabriel, Fla bate Madureira e garante vaga na semifinal do Carioca

Com dois gols do atacante Gabriel, o Flamengo derrotou o Madureira por 2 a 0, nesta terça-feira à noite, no Maracanã, pela quinta rodada da Taça Rio. Com o resultado, o time da Gávea assumiu a liderança do Grupo B, com 11 pontos, e também garantiu vaga na semifinal do Campeonato Carioca. O Madureira, com seis pontos na classificação geral, corre o risco de rebaixamento.

Há muito tempo um time não imprimia um ritmo tão forte como o Flamengo nos primeiros 45 minutos de um jogo como nesta noite de terça. Foram 18 finalizações a gol do time da Gávea. De todos os jeitos. Contra apenas duas do Madureira.

Destaque para a cabeçada de Bruno Henrique logo aos 26 segundos, cujo gol foi salvo em cima da linha por Júnior Lopes. Aos 2 minutos, foi a vez de o goleiro Douglas sair bem e evitar uma melhor finalização de Bruno Henrique.

Éverton Ribeiro, Diego, Arão e Gabriel também tiveram chance de abrir o placar, mas foi o Madureira que quase voltou a reviver o ditado “quem não faz, toma”. Aos 17 minutos, após cobrança de escanteio, Júnior Lopes subiu e cabeceou com estilo para boa defesa de Diego Alves, um espectador privilegiado até então.

Após a parada técnica, o Flamengo voltou com a mesma energia. Marcelo Alves também salvou gol em cima da linha, desta vez em finalização de Willian Arão, aos 22 minutos.

Aos 28, Éverton Ribeiro distribuiu chapéus no meio de campo, em uma jogada que não alterou o placar, mas foi festejada pelas arquibancadas do Maracanã. Pouco depois, o meia teve nova chance, mas fuzilou em cima de Douglas.

Aos 39, o goleiro do Madureira voltou a se destacar. Lançado, Gabriel correu sozinho quase que o campo todo de ataque. Na entrada da área bateu para grande defesa de Douglas.

O gol foi sair apenas aos 44 minutos. Diego arriscou da intermediária, Douglas espalmou para a frente, Arão cabeceou na trave e Gabriel, impedido, fez o gol. A defesa do Madureira reclamou bastante.

O segundo tempo foi igual ao primeiro. Total domínio do Flamengo, que exagerou nos erros de finalização. Diego bateu falta para fora, Bruno Henrique falhou após grande arrancada e Gabriel cabeceou para fora, depois de rebote de Douglas em chute violento de Rodrigo Caio.

De tanto tentar, Gabriel, em bonito chute cruzado, fez o segundo dele e do Flamengo, aos 33 minutos. Em dez jogos, o atacante soma sete gols com a camisa rubro-negra.

O destaque do Madureira, que ainda teve uma chance dom Luciano Naninho, aos 47 minutos, o destaque foi o goleiro Douglas, que, com pelo menos cinco boas defesas, evitou uma goleada.

Aos 43 minutos, o zagueiro Juan, de 40 anos, entrou em campo após seis meses ausente por causa de uma lesão no tendão de Aquiles. Foi a volta do veterano defensor e ídolo da torcida do Flamengo, que no domingo enfrenta o Fluminense, novamente no Maracanã, às 16 horas, pela rodada final da Taça Rio.

Com quatro pontos e na quarta posição do Grupo B deste segundo turno do Carioca, o Madureira fechará a sua campanha nesta fase do segundo turno contra a Cabofriense, fora de casa, no mesmo dia e horário.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA 0 X 2 FLAMENGO

MADUREIRA – Douglas; Arlen, Marcelo Alves, Júnior Lopes e Rezende; Rodrigo Dantas Bruno, Everton (Alanzinho) e Luciano Naninho; Derek (Guilherme Bala) e Tássio. Técnico: Gaúcho.

FLAMENGO – Diego Alves; Pará (Juan), Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Ronaldo; Willian Arão (Hugo Moura), Diego e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique (Uribe) e Gabriel. Técnico: Abel Braga.

Gol – Gabriel, aos 44 minutos do primeiro tempo e aos 33 do segundo.

ÁRBITRO – Mauricio Machado Coelho Junior.

CARTÕES AMARELOS – Everton, Gabriel, Guilherme Bala e Pará.

RENDA – R$ 410.989,00.

PÚBLICO – 16.548 pagantes (17.392 presentes).

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio.