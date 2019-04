Com 2 desfalques, Santos tem disputa na zaga para definir time que pegará o Vasco

O técnico Jorge Sampaoli possui apenas dois desfalques no elenco do Santos para o jogo que o time fará contra o Vasco nesta quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, pelo confronto de ida da quarta fase da Copa do Brasil. O treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, impedido de atuar por já ter defendido o Ceará nesta edição da competição, e também não terá o meia Cueva, expulso no duelo de volta contra o Atlético-GO, na última quinta, quando os santistas venceram por 3 a 0 para avançar no torneio.

Sem estes dois jogadores, o comandante deverá escalar força máxima à disposição para enfrentar os vascaínos, sendo que uma disputa por posição na zaga parece ser a única dúvida para definição da equipe titular.

Recuperado de lesão no joelho direito, Lucas Veríssimo já foi titular na vitória sobre o Atlético-GO e espera ganhar nova chance no time, mas ele só começou jogando na quinta-feira porque Gustavo Henrique estava cumprindo suspensão.

Veríssimo sofreu com uma série de lesões em 2018 e essa última mais recente, no joelho, acabou sendo tratada de forma conservadora (sem cirurgia). Nesta segunda-feira, ao comentar a fase difícil que viveu, o atleta destacou, em entrevista coletiva: “Tive uma lesão que parecia leve e vimos que não era tão leve assim. Mas esse período ruim passou. Enchia o saco dos fisioterapeutas dizendo que estava louco para voltar, falei que eles não vão ter um paciente tão chato como eu. Hoje não sinto nenhuma dor, estou 100% recuperado e agora é dar sequência”.

O time santista treinou na manhã desta segunda-feira no CT Rei Pelé, mas, como de costume, Sampaoli só liberou a presença da imprensa durante o período de aquecimento dos jogadores. Uma provável escalação da equipe para esta quarta é a seguinte: Everson; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique (Lucas Veríssimo) e Jorge; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Derlis González e Rodrygo.