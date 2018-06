Colômbia também é alvo de dois casos polêmicos de assédio no Mundial da Rússia

A Colômbia também se viu nos últimos dias discutindo dois graves casos de assédio ocorridos em meio ao Mundial na Rússia. No primeiro deles, um vídeo gravado por um torcedor que pedia a uma torcedora japonesa para repetir frases ofensivas em espanhol gerou rejeição no país sul-americano. O fato aconteceu após o jogo da última terça-feira entre Japão e Colômbia. Nas imagens, o torcedor não identificado aparece com óculos escuros com duas mulheres que são incentivadas a repetir vulgaridades e dizer que são prostitutas.

O ex-jogador Faustino Asprilla, da Colômbia, compartilhou o vídeo em seu Instagram. “Para todos os meus amigos no mundo, especialmente os japoneses, esse é o tipo de pessoa que não representa a cultura colombiana. Nós respeitamos todas as culturas, por favor, aceitem meus pedidos de desculpas no nome de todas as pessoas do meu país. Respeito e amor para todos”, escreveu o ex-atleta.

Após as críticas geradas, a própria Chancelaria (o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia) entrou no debate gerado no Twitter para pedir para que os cidadãos “que usam a camisa tricolor e representam milhares de colombianos na Copa do Mundo na Rússia fomentem o respeito e o bom tratamento”.

“Rejeitamos os maus comportamentos, não representam a nossa cultura”, postou a Chancelaria no microblog, ao explicar que o comportamento do torcedor “não só degrada a mulher”, mas também “insulta outras culturas”, o idioma espanhol e a Colômbia.

Alguns usuários chegaram a pedir à Chancelaria que repatrie o cidadão, enquanto que outros mostraram indignação pelo fato de ser um colombiano com a camiseta da seleção o autor do episódio.

NO AR – A jornalista colombiana Julieth González Therán, enviada especial da Deutsche Welle (DW) à Rússia, foi beijada e apalpada durante uma transmissão ao vivo. O episódio aconteceu na semana passada, quando a colombiana fazia a cobertura da contagem regressiva para o início da Copa do Mundo na Praça Manege.

A repórter continuou falando, mesmo enquanto estava sendo apalpada, e comentou o incidente durante a transmissão. Julieth González Therán disse posteriormente que procurou o homem depois que saiu do ar, mas ele havia desaparecido.