Clube uruguaio anuncia negociação de meia com o Atlético-MG

Um dia depois de anunciar a chegada do colombiano Yimmi Chará, do Junior Barranquilla, o Atlético-MG deve se reforçar com um novo estrangeiro. O Rentistas, do Uruguai, anunciou que chegou a um acordo com o clube brasileiro para a transferência do meia David Terans.

O Atlético-MG não se manifestou sobre o assunto, mas, em publicação no Twitter, o Rentistas informou a negociação. “O futuro do meia David Terans finalmente será no futebol brasileiro. Nas próximas horas, ele viajará para o Atlético Mineiro, seu novo clube. Êxito e sucesso, David!”, apontou.

O Rentistas é dono dos direitos de Terans, que estava atuando pelo Defensor Sporting, emprestado. O jogador inclusive foi artilheiro da primeira fase do Campeonato Uruguaio, ao marcar 10 gols, além de dar três assistências, em 14 jogos disputados.

Se de fato for confirmado pelo Atlético-MG, Terans vai disputar posição com nomes como Cazares, Luan, além do próprio Chará. O time mineiro é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, e encara o Fluminense ainda neste domingo, no Independência.