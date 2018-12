Clube ucraniano confirma jogo com o Arsenal na cidade de Kiev, pela Liga Europa

O clube Vorskla Poltava, da Ucrânia, confirmou nesta quinta-feira a poucas horas do jogo contra o Arsenal que a partida será realizada mesmo na cidade de Kiev, pela fase de grupos da Liga Europa. O duelo está agendado para as 15h55 (horário de Brasília) desta quinta, pelo Grupo E.

O local da partida estava sendo contestado pela diretoria do time ucraniano, que pretendia mandar o confronto em seu estádio, na cidade de Poltava. Mas, na terça, a Uefa decidiu transferir o jogo para a capital Kiev, ao alegar que o Parlamento da Ucrânia havia aprovado a introdução de uma lei marcial em algumas regiões do país. As cidades de Poltava e Kiev, contudo, não estão incluídas nesta restrição.

O presidente do Vorskla Poltava, Roman Chernyak, se mostrou indignado com a decisão da Uefa. “É uma grande possibilidade (não ter jogo). Eles tomaram essa decisão sem concordar com ninguém. No momento há incertezas. A decisão foi tomada ontem à noite (terça-feira). É difícil comentar. Nosso objetivo é que os nossos torcedores assistam em nosso estádio. Gastamos muito dinheiro reformando nossa arena”, afirmou o dirigente, na quarta.

Porém, nesta quinta, o clube ucraniano recuou e confirmou a realização da partida em Kiev. Os torcedores que compraram ingressos para o jogo, inicialmente marcado para Poltava, terão assento garantido no estádio Olímpico, na capital ucraniana.