Clube equatoriano se diz aberto a negociar atacante Caicedo com o São Paulo

A imprensa equatoriana noticiou nesta segunda-feira que o São Paulo estaria interessado na contratação do atacante Marcos Caicedo, de 27 anos, do Barcelona de Guayaquil. O clube do Equador garante não ter recebido nenhuma proposta pelo jogador, cujo contrato é válido até dezembro de 2020, mas se disse aberto a negociações.

“Até agora, não recebemos nada formal. Mas estamos abertos a qualquer conversa”, disse Jimmy Montanero, gerente esportivo do clube, em contato com a reportagem do Estado.

Atleta do Barcelona equatoriano desde 2016, Caicedo acumula alguns jogos também pela seleção de seu país. Jogador de lado de campo, ele não é muito goleador. Em 86 partidas pelo clube, marcou apenas 11 gols. Formado na base do Emelec, onde ficou por sete anos como profissional, também atuou no futebol mexicano.

Vale lembrar que o São Paulo já conta com dois equatorianos no elenco: o zagueiro Arboleda e o também atacante Rojas. Este, por sinal, sofreu uma grave lesão no joelho direito e só deve estar de volta em meados de abril do ano que vem. Caicedo seria uma alternativa, apesar de jogar pelo lado oposto, na esquerda.

Até agora, o clube brasileiro anunciou a contratação de dois reforços para 2019: os laterais Igor Vinícius e Léo. Além disso, reforçou sua comissão técnica com o preparador físico Carlinhos Neves e o auxiliar Sandro Forner.