Clayson volta aos treinos, mas só deve defender o Corinthians depois da Copa

Clayson foi a principal novidade do treinamento do Corinthians nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco após o empate sem gols com o Vitória, domingo. O atacante treinou com os demais jogadores, mas só voltará aos gramados após a Copa do Mundo.

O jogador está recuperado de contusão no joelho esquerdo, mas ainda precisa de recondicionamento físico, algo que não conseguirá até quarta-feira, data da partida diante do Bahia. Assim, ele não deve ser nem mesmo opção no banco de reservas para o duelo com os baianos.

O técnico Osmar Loss deve, mais uma vez, ter oito possíveis titulares sem condições de jogo. Balbuena e Romero estão com a seleção paraguaia para um amistoso com o Japão, na terça-feira. Cássio e Fagner defendem a seleção brasileira na Copa. E Renê Júnior, Ralf, Jadson e Clayson seguem no departamento médico.

A definição do time acontecerá no treino de terça-feira, mas a tendência é que a formação seja a mesma que empatou com o Vitória. O time é: Walter, Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Mateus Vital, Rodriguinho e Pedrinho; Roger.