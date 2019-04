Clayson é advertido pelo TJD-SP e pode jogar final do Paulistão pelo Corinthians

O atacante Clayson foi apenas advertido em julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP), nesta quarta-feira, e está liberado para defender o Corinthians diante do São Paulo, neste domingo, às 16 horas, na Arena Corinthians, na capital, pela final do Campeonato Paulista. No jogo de ida, os dois clubes empataram por 0 a 0, no estádio do Morumbi.

Clayson foi a julgamento por ter sido enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que é assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. O corintiano foi flagrado em um vídeo divulgado pela TV Corinthians xingando Raphael Claus, árbitro do duelo contra o Santos, pela semifinal do Estadual.

O atacante corintiano vai reencontrar Raphael Claus neste domingo, na Arena Corinthians, pois o árbitro foi sorteado para apitar a final do Paulistão.

O julgamento estava marcado para a última segunda-feira, mas foi adiado por tempo indeterminado pelo TJD-SP. Na terça, o procurador Wilson Marqueti Júnior recorreu e foi marcada uma sessão extraordinária para esta quarta. O placar foi 3 a 1 a favor da advertência.

Clayson é uma das principais peças ofensivas do Corinthians por causa da capacidade de driblar e da objetividade. De acordo com o técnico Fabio Carille, ele é um jogador com características únicas no elenco corintiano.