Classificados e rebaixados são definidos no Amador de SB

Após um mês de disputa, o Campeonato Barbarense de Futebol Amador já definiu os classificados para a sequência do torneio e dois rebaixados para a Segunda Divisão. A quinta e última rodada da primeira fase ocorreu neste sábado (26).

Os times que vão seguir na disputa são: Esmeralda, Holanda, PSV/Zabani, Lado Leste, Bandeirantes, União Aparecida, União São Fernando e Romano. Duas equipes, por outro lado, caíram: Villareal/São Jorge e Mollon. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Na próxima fase, haverá dois grupos com quatro times cada. As equipes jogarão contra os membros da mesma chave. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançarão para as semifinais, conforme o regulamento.

Os próximos jogos estão marcados para o dia 9 de junho, de acordo com a Seme, organizadora da competição municipal.

O confronto entre Coritiba e Brasília foi encerrado aos 42 minutos do segundo tempo pela arbitragem, por falta de luz natural. As equipes disputarão os minutos restantes no próximo sábado (2), às 15h45. O duelo definirá o terceiro rebaixado.

5ª rodada do Campeonato Barbarense de Futebol Amador

Lado Leste 3 x 2 Mollon

Holanda 4 x 0 PSV/Zabani

Romano 1 x 0 Tubarão

Bandeirantes 2 x 0 União Aparecida

Garotos 7 x 0 Villareal/São Jorge

Coritiba 1 x 1 Brasília (partida incompleta)