Classificado na Copa do Brasil, Vasco já pensa em decisão contra o Flamengo

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, que valeu a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil, os jogadores do Vasco não esconderam que a cabeça está na final do Campeonato Carioca, que será disputado contra o rival Flamengo nos dois próximos domingos.

Maxi López, que retornou ao time nos minutos finais do duelo na Ressacada, ressaltou a importância de retomar a confiança e classificou o confronto do próximo domingo como o mais importante da temporada até agora.

“Me senti muito bem. Entrei no final para dar mais fôlego ao time e a gente conseguiu o resultado importante fora de casa. É sempre importante ganhar para dar confiança e assim chegamos ainda mais fortes ao jogo mais importante do ano”, declarou o atacante argentino.

Autor do gol da vitória nessa quarta-feira, Yago Pikachu também lembrou da final contra o Flamengo, e comemorou o reencontro com as redes. “É importante marcar o gol, mas o mais importante foi nossa postura aqui. Sofremos um pouco no primeiro tempo, já esperava que a equipe deles viria em busca do gol, mas ficou feliz por voltar a jogar e a marcar. Isso ajuda a aliviar o ambiente porque temos um jogo importante pelo estadual. Agora é focar nessa partida que vai ser uma grande decisão”, disse.

Flamengo e Vasco se enfrentam no domingo, no Engenhão, pela partida de ida da final do Campeonato Carioca. No domingo, seguinte, com mando do Flamengo, a partida será no Maracanã.