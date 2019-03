Classificação na Sul-Americana fortalece o grupo do Corinthians, diz Carille

O técnico Fábio Carille afirma que a classificação nos pênaltis diante do Racing, nesta quarta-feira, na Argentina, fortalece o grupo do Corinthians. Depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida, em São Paulo, o time foi para a Argentina em situação delicada, com a obrigação de fazer pelo menos um gol para levar a decisão para as penalidades. No final, venceu por 5 a 4 nas cobranças.

“Essa classificação fortalece esse grupo que ainda está se formando. A gente está no caminho certo. Estamos fortalecendo nossas convicções”, disse o técnico Fabio Carille, em entrevista coletiva no estádio El Cilindro, em Avellaneda.

O treinador voltou a apostar em um esquema com três volantes, com um jogador à frente da zaga (Ralf) e outros com mais espaço para sair para o jogo. O time sofreu na etapa inicial, quando teve apenas 30% de posse de bola, mas melhorou na etapa final. “A gente tinha uma estratégia de segurar um pouco o jogo no primeiro tempo e atacar mais no segundo, mas levamos o gol, mas conseguimos a recuperação dentro da partida”, disse o treinador.

Questionado sobre a pressão sofrida diante do time argentino, Carille avaliou que o Corinthians teve maior determinação. “Meu time foi mais determinado. Nós sabíamos que o rival era melhor tecnicamente, mas conseguimos a superação”, disse o treinador.

Mesmo com altos e baixos, o time corintiano já soma cinco jogos sem perder. Na próxima partida, vai enfrentar o São Bento, pior time do Paulistão, no sábado. A equipe é líder do Grupo C com 13 pontos, um a mais que a Ferroviária.