City vence o Leicester nos pênaltis e vai às semifinais da Copa da Liga Inglesa

O Manchester City sofreu, mas garantiu classificação às semifinais da Copa da Liga Inglesa nesta terça-feira. Mesmo fora de casa e com um time repleto de reservas, os comandados de Pep Guardiola passaram pelo Leicester nos pênaltis, por 3 a 1, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

O confronto foi bastante equilibrado, mas no fim brilhou a estrela do goleiro Muric pelo lado do City. Com o resultado, o time de Manchester segue vivo na disputa do título de todas as competições que disputa, já que está na Copa da Inglaterra e na Liga dos Campeões e é vice-líder do Inglês, além de já ter faturado a Supercopa da Inglaterra.

Em meio a muitos jovens, Guardiola escalou nesta terça alguns nomes mais acostumados a serem titulares do City. Entre eles, De Bruyne, que ainda recupera a melhor forma após se recuperar de lesão. E foi justamente o belga que abriu o placar aos 12 minutos, com um lindo gol. Ele recebeu pela esquerda, deu belo drible em Choudhury e arriscou de fora da área, no canto direito de Ward.

No segundo tempo, porém, bastou um momento de desatenção dos visitantes para o Leicester buscar o empate. Méritos, também, para o lançamento perfeito de Ndidi, que do meio de campo encontrou Albrighton livre na área. O meia dominou com categoria e fuzilou para a rede.

Embalado pelos dois gols marcados na vitória do fim de semana sobre o Everton, Gabriel Jesus foi colocado em campo na vaga de Agüero, que também tenta recuperar o ritmo após lesão. Mas o placar seguiu igual e o duelo foi decidido nos pênaltis.

E em um elenco com tantas estrelas, o jovem Muric foi o herói do City. O goleiro de 20 anos defendeu as cobranças de Maddison e Soyuncu e viu Fuchs chutar por cima. Do outro lado, Sterling foi o único a perder com uma “cavadinha” displicente. Gündogan, Gabriel Jesus e Zinchenko marcaram e garantiram a vaga dos visitantes.

Na outra partida do dia pelas quartas da Copa da Liga, o Burton Albion confirmou-se como a grande zebra do torneio. Mesmo fora de casa, a equipe da terceira divisão derrotou o Middlesbrough por 1 a 0, gol de Jake Hesketh, e garantiu-se entre os semifinalistas.