City vence Hoffenheim de virada e confirma ponta do grupo; Lyon avança com empate

O Manchester City suou mais do que o esperado, mas fez a lição de casa nesta quarta-feira e derrotou o Hoffenheim em casa, de virada, pela última rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. Já classificada, a equipe inglesa garantiu a primeira colocação da chave com o triunfo por 2 a 1. A outra vaga ficou com o Lyon, que arrancou empate por 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk na Ucrânia.

Os resultados deixaram o City na ponta da chave com 13 pontos, seguido pelo Lyon, com oito. Terceiro colocado, o Shakhtar terminou com seis pontos e, como prêmio de consolação, disputará a fase final da Liga Europa. A lanterna ficou mesmo com o Hoffenheim, com três pontos.

Apesar do triunfo do City, o Hoffenheim foi quem começou na frente. Aos 14 minutos, Ederson voou para fazer linda defesa em chute colocado de Kramaric. Na cobrança de escanteio, porém, Laporte atropelou Hubner e o árbitro marcou pênalti. Desta vez, Kramaric levou a melhor sobre o goleiro brasileiro.

O gol levou o City para o ataque, mas o time não exibia a qualidade costumeira. As chances, então, vieram pelo alto, e não foram poucas. Aos 18, Gabriel Jesus recebeu escanteio da esquerda e parou na trave. Dois minutos mais tarde, Stones exigiu grande defesa de Baumann. Aos 33, Joelinton quase marcou contra, acertando o travessão após falta da esquerda.

De tanto insistir, o City chegou ao empate em jogada de bola parada, mas em finalização precisa de Sané, em falta cobrada próxima à meia-lua, nos acréscimos. No segundo tempo, o time voltou a insistir por cima, e Baumann, inspirado, parou Laporte duas vezes na sequência, logo aos três minutos.

Na ânsia de encerrar seu jejum de mais de um mês sem marcar, Jesus foi fominha e perdeu boa chance aos sete, mas aos 10 foi o excesso de preciosismo no passe de Sané que impediu o segundo gol. O alemão se redimiria aos 15, em contra-ataque rápido, quando recebeu de Sterling e finalizou na saída do goleiro para virar e selar o resultado.

Na Ucrânia, o Lyon arrancou o empate necessário para avançar. O Shakhtar até fez a festa de sua torcida e saiu na frente aos 21 minutos, com gol totalmente brasileiro: Ismaily cruzou da esquerda e Junior Moraes finalizou para a rede. Mas, na etapa final, aos 19 minutos, Fekir recebeu de Memphis Depay na entrada da área e colocou no ângulo para marcar o gol da classificação.