Citado por Sampaoli, Pelé deseja sorte e sucesso ao técnico argentino no Santos

O argentino Jorge Sampaoli foi apresentado nesta terça-feira, em São Paulo, como o novo técnico do Santos. Em sua entrevista coletiva, citou craques que vestiram a camisa do time santista, como Pelé e Neymar, para falar que a equipe vai ter um estilo de jogo ofensivo. E foi o Rei do Futebol que deu as boas vindas, através de suas redes sociais, ao treinador.

“Bem-vindo ao Santos, Jorge. Eu espero que você tenha muito sucesso no nosso maravilhoso clube. Se eu puder ajudar, é só avisar. Boa sorte!”, escreveu Pelé em sua conta oficial no Twitter.

Jorge Sampaoli chega ao Santos cercado de expectativas após bons trabalhos pela Universidad de Chile e pela seleção do Chile. Entretanto, não teve o mesmo sucesso quando comandou a Argentina na Copa do Mundo da Rússia deste ano – sofreu para se classificar na fase de grupos e caiu nas oitavas de final para a França, que mais tarde conquistaria o título.

Em 2019, o Santos disputará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. A estreia oficial está prevista para o dia 20 de janeiro contra a Ferroviária, pelo Paulistão. O adversário na primeira fase da competição continental também já está definido. Será o River Plate, do Uruguai.