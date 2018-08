Cinco equipes garantem vaga antecipada no Amador

Cinco times já se classificaram para segunda etapa da Copa Jocle, o Campeonato Americanense de Futebol Amador. As equipes são: Guanabara, São Roque, Unidos da Mathiensen e Unidos da Morada e Descubra. Todas garantiram vaga neste domingo, ao fim da sexta e penúltima rodada da primeira fase.

Conforme o regulamento, os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançam na competição.

Com a vitória por 3 a 1 sobre o Guerreiros do Alvorada, o Guanabara chegou a 15 pontos e assegurou a primeira posição do Grupo A.

No Grupo B, três times já estão classificados: São Roque, com 15 pontos, Unidos da Mathiensen e Unidos da Morada, ambos com 13. Qualquer um deles pode terminar a primeira fase em terceiro lugar. Mas, nas outras chaves, nenhum terceiro colocado poderá chegar a 13 pontos, situação que garante o trio na etapa seguinte.

No Grupo C, apenas o Descubra conquistou vaga antecipada. A equipe lidera a chave com 12 pontos, ficará de folga na última rodada e ainda pode ser ultrapassada por Parque Novo Mundo e Cantareira. No entanto, mesmo que caia para a terceira posição, o Descubra estará entre os dois melhores terceiros colocados.

CAMPEONATO AMERICANENSE DE FUTEBOL AMADOR 2018

6ª rodada

GRUPO A

Pernambuco 1 x 2 Lazio

Santa Maria 0 x 1 Americana

Guanabara 3 x 1 Guerreiros do Alvorada

GRUPO B

São Roque 1 x 0 Atlético Lyrios*

Unidos da Morada 1 x 1 Unidos da Mathiensen

Morada do Sol 4 x 0 Bela Vista

GRUPO C

Vila Nova 2 x 1 Parque Gramado

Parná 0 x 5 Descubra

Parque Novo Mundo 2 x 2 Jardim América II

*Resultado decorrente da exclusão do Atlético Lyrios