Chuva faz LAF adiar partidas da primeira rodada da Copa Jocle

Os quatro jogos que estavam marcados para a manhã do último domingo, pela rodada de abertura do Campeonato Americanense de futebol amador, a Copa Jocle, foram adiados em virtude da chuva que atingiu a RPT (Região do Polo Têxtil) desde a noite de sábado. A decisão foi tomada a fim de preservar os gramados do Jardim Guanabara e São Vito, de acordo com o presidente da LAF (Liga Americanense de Futebol), André Mineiro.

Dessa forma, os duelos foram remarcados para o próximo domingo, dia 14, nos mesmos locais previstos anteriormente. No campo do Jardim Guanabara, está programada rodada dupla com os duelos entre Jardim América e América II, às 8 horas, e Guanabara e Descubra, às 10 horas. No São Vito, duelam Pernambuco e São Roque (8h), além de São Vito e Unidos da Morada (10h).

Como no último domingo folgariam os times do Cantareira, Unidos do Mathiensen, Vila Nova e Parque Novo Mundo, a LAF pretende agendar os dois jogos que faltariam para a primeira rodada também para o dia 14, no campo do Antonio Zanaga.