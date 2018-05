Chubby’s faz evento para decisão da Liga dos Campeões

O Chubby’s Sports Bar realiza neste sábado (26), a partir das 13h45, um evento para quem quer assistir a decisão da Liga dos Campeões da Europa, entre Real Madrid e Liverpool, marcada para as 15h45, com promoções de porções e principalmente da cerveja Heineken, que, além do preço especial de R$ 9, ainda vai oferecer brindes às 70 primeiras pessoas que chegarem.

De acordo com Guilherme Medon Bianco Fonseca, proprietário do Chubby’s, foram disponibilizados 200 ingressos, que vêm sendo comercializados ao longo deste mês ao preço de R$ 10 cada, a fim de garantir uma experiência nova e repleta de conforto e qualidade a quem for ao bar para assistir o jogo em um dos 13 televisores do local, ou ainda em um telão de 100 polegadas que estará disponível no deck externo.

“É um evento que a gente já fez no ano passado, mas de modo diferente do que está sendo feito hoje, então a gente está vendendo ingressos limitados, justamente para não atrapalhar a experiência de ninguém. Vamos abrir duas horas antes de o jogo começar e vamos ter algumas promoções, então estamos chamando a galera para chegar mais cedo, pois vamos distribuir brindes da Heineken para as 70 primeiras pessoas que chegarem”, explica Guilherme, destacando que entre os brindes estão chaveiros, camisetas, copos, entre outros. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Sobre as promoções, além da própria Heineken em preço especial, o proprietário do Chubby’s destaca também o preço diferenciado de diversas porções do cardápio. “Nós vamos ter descontos de 20% nos preços das porções, exceto nas porções de mini hambúrguer, azeitona, amendoim e chips de provolone. Do resto, todas terão desconto durante o jogo. A cerveja Heineken de 600 ml vai custar R$ 9 e nós não trabalharemos com litrão nesse dia, mas o preço da cerveja vai compensar, pois é uma cerveja premium com preço semelhante aos de outras cervejas comuns”, enfatiza.

O Chubby’s Sports Bar fica na Avenida Cillos, 2.715, no Jardim São José, em Americana. Os ingressos são vendidos diretamente na recepção do bar.