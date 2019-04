Chelsea tem 3 torcedores barrados de estádio por vídeo xenófobo contra Salah

Três torcedores do Chelsea foram expulsos do Sinobo Stadium, em Praga, nesta quinta-feira, antes da partida contra o Slavia Praga, pelas quartas de final da Liga Europa, depois que foram identificados em um vídeo no qual cantam uma música de conotação xenófoba contra o atacante Mohamed Salah, do Liverpool.

As imagens, que foram amplamente compartilhadas nas redes sociais, mostram um grupo cantando, em um bar de Praga, “Salah é um homem-bomba” em referência jogador da seleção do Egito, que é seguidor da religião islâmica. Em comunicado, o Chelsea condenou o comportamento desses torcedores e pediu punição dura a eles.

“O Chelsea FC é contra todas as formas de comportamento discriminatório repugnante. Existe a clara evidência de que torcedores do Chelsea estão envolvidos em tal comportamento. É necessário tomar a ação mais forte possível contra eles. Tais indivíduos são uma vergonha para a grande maioria da torcida do Chelsea, que não tolera esta atitude em seu clube”, disse.

O Liverpool também divulgou um comunicado condenando o ato preconceituoso contra Salah. “O vídeo que está circulando nas redes sociais, com cantos discriminatórios dirigidos para um de nossos jogadores, é perigoso e perturbador. Já nesta temporada, vimos outros casos de abuso discriminatório nos estádios da Inglaterra, Europa e em todo o mundo. Nós também temos assistido a inúmeros ataques nas redes sociais. Este comportamento só pode ser chamado de intolerância.”

O futebol europeu tem registrado diversos casos de preconceito nos últimos meses. Em 25 de março, os torcedores de Montenegro imitaram sons de macaco para o atacante Sterling, da Inglaterra, em jogo das Eliminatórias da Eurocopa de 2020. Já em 3 de abril, foi a vez da torcida do Cagliari cometer racismo contra Moise Kean, atacante da Juventus, pelo Campeonato Italiano.